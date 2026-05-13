El Bolsón avanza con un proyecto de suelo urbano para ampliar el acceso a lotes con servicios



En una sesión marcada por el debate político y el consenso en torno a una de las problemáticas más sensibles de la localidad, el Concejo Deliberante de El Bolsón declaró de interés un proyecto vinculado al programa Río Negro Suelo Urbano, una iniciativa articulada entre el gobierno municipal y la provincia que apunta a generar soluciones concretas frente al histórico déficit habitacional que atraviesa la comunidad. En una sesión marcada por el debate político y el consenso en torno a una de las problemáticas más sensibles de la localidad, el Concejo Deliberante de El Bolsón declaró de interés un proyecto vinculado al programa Río Negro Suelo Urbano, una iniciativa articulada entre el gobierno municipal y la provincia que apunta a generar soluciones concretas frente al histórico déficit habitacional que atraviesa la comunidad.





El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, destacó la importancia de la iniciativa y remarcó que se trata de un paso institucional clave para acompañar una demanda que lleva años sin resolverse: el acceso a la tierra para cientos de familias bolsonenses.

“Hoy lo que se hace es declarar de interés un proyecto que quieren ejecutar tanto el gobierno municipal como la provincia de Río Negro. Es una herramienta importante porque impulsa y sigue traccionando para que este proyecto pueda hacerse efectivo”, sostuvo Guasco al término de la sesión.





El dirigente subrayó además el valor del debate legislativo y la construcción de consensos dentro del cuerpo deliberativo, resaltando que la discusión política debe estar orientada a encontrar respuestas concretas para la comunidad. En ese sentido, remarcó que el acompañamiento a esta iniciativa no responde a una mirada partidaria sino a una necesidad social evidente.





Según explicó, el proyecto contempla inicialmente la generación de 110 lotes, una cifra que, si bien no resuelve de manera integral la problemática habitacional, representa un avance significativo frente a una demanda estructural.





“Hace más de diez años ya se hablaba de un déficit habitacional cercano a las mil familias en El Bolsón. Con estos 110 lotes estamos hablando de una solución parcial, cercana al 12 por ciento de esa demanda histórica, pero es un avance concreto”, expresó.





Uno de los puntos centrales del planteo del presidente del Concejo fue la necesidad de que cualquier desarrollo urbano se concrete con planificación y servicios garantizados, evitando repetir errores del pasado vinculados al crecimiento desordenado de sectores poblacionales.





“Acá no se trata de solucionar un problema generando otro. Tiene que ser un proyecto con ordenamiento y planificación. Eso es lo que realmente dignifica a las familias. No es simplemente entregar tierra, sino asegurar condiciones para que quienes accedan puedan desarrollar allí su vida con seguridad jurídica y con servicios esenciales”, afirmó.





En ese marco, Guasco vinculó esta visión con experiencias previas de expansión informal en distintos sectores de la localidad, donde la falta de respuestas estatales derivó en ocupaciones que luego demandaron complejas soluciones en materia de infraestructura, energía y agua potable.





La referencia apunta a situaciones como la de barrios populares surgidos sin planificación previa, donde actualmente muchas familias continúan reclamando servicios básicos. Frente a ese escenario, sostuvo que el desafío es aprender de esas experiencias y avanzar con políticas públicas ordenadas.





“El espíritu es justamente ese: aprender de los errores. Hoy también trabajamos para dar respuestas a quienes ya viven en esos lugares porque son nuestros vecinos, pero al mismo tiempo debemos evitar repetir esquemas que generen nuevos conflictos a futuro”, indicó.





Guasco también remarcó el rol del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y la articulación con el Ejecutivo provincial y municipal para que el acceso a estos terrenos pueda darse dentro de un esquema socialmente accesible y jurídicamente seguro.





Para muchas familias de El Bolsón, donde el valor de los terrenos se ha vuelto prácticamente inaccesible en el mercado privado, este proyecto aparece como una señal concreta de avance en una problemática que desde hace años ocupa el centro del debate público.





Aunque todavía resta el desarrollo efectivo del proyecto, la declaración de interés aprobada por el Concejo representa un respaldo político al proceso y un mensaje hacia una comunidad que sigue esperando respuestas en materia habitacional.