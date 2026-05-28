El Hoyo continúa con preparativos para la temporada de invierno





Con una inversión de unos 30 millones de pesos, la municipalidad de El Hoyo adquirió neumáticos para las máquinas y vehículos municipales, con la finalidad de brindar mayor seguridad a sus operarios y poder realizar los trabajos necesarios para afrontar la temporada de invierno.





El intendente Cesar Salamín destacó que "cuidar a nuestros vehículos es cuidar al personal y toda la localidad. Estos móviles son los que día a día usamos para repasar caminos, entubar arroyos, los usamos para lograr construir las viviendas que se quemaron en el incendio, para limpiar los costados de los caminos y muchas tareas mas que son fundamentales para el invierno.





"También hicimos arreglos y cambiamos los neumáticos de la trafic de discapacidad de la localidad, una herramienta indispensable para acompañar a decenas de vecinos en el día a día y un vehículo fundamental por el trabajo social que se realiza”, destacó Salamín.









El encargado del corralón municipal, Luis Miguel Quintrillán, recalcó que "nunca se había hecho una inversión así para el corralón. Tenemos cubiertas para todos los vehículos, por primera vez en la localidad”.





La inversión total rondó los 30 millones de pesos, con lo cual se cambiaron los neumáticos de la totalidad de los vehículos del corralón municipal y la trafic de discapacidad.