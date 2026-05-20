Hantavirus en Argentina: el mayor número de casos se concentra en el centro del país y no en la Patagonia

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Boletín Epidemiológico Nacional y confirmó que los casos de hantavirus en Argentina ascienden a 105 en lo que va de la temporada 2025-2026. Sin embargo, el dato más significativo del informe oficial es que la mayor concentración de contagios no se encuentra en la Patagonia, como suele asociarse históricamente con esta enfermedad, sino en la región centro del país.

Según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.º 17, en los últimos días se detectaron tres nuevos casos: uno en Río Negro, otro en Chubut y el restante en Jujuy. Con estos nuevos registros, el total acumulado desde la semana 27 de 2025 alcanzó los 105 casos confirmados en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, la región Centro concentra actualmente el 52% de todos los casos confirmados de hantavirus en Argentina, posicionándose como la zona con mayor cantidad de contagios. En tanto, el Noroeste Argentino presenta la tasa de incidencia más alta, con 0,60 casos cada 100 mil habitantes y un total de 37 casos confirmados.

Los datos oficiales muestran así un escenario epidemiológico diferente a la percepción instalada en gran parte de la población, que suele vincular el hantavirus principalmente con la Patagonia debido a antecedentes de brotes y a la presencia de la cepa Andes en esta región. Aunque continúan apareciendo casos aislados en el sur del país —como los recientemente confirmados — el grueso de los contagios se concentra actualmente en el centro argentino.

El Boletín Epidemiológico también incluyó una actualización sobre el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde hasta el 13 de mayo se identificaron 11 casos vinculados al evento: ocho confirmados, dos probables y uno inconcluso. Según informaron las autoridades sanitarias, todos los casos confirmados corresponden a la cepa Andes.

En ese contexto, uno de los nuevos contagios confirmados corresponde a un pasajero francés que presentó síntomas durante su repatriación, mientras que otro fue diagnosticado en España tras regresar a su país. Además, se sumó un caso considerado inconcluso en Estados Unidos, correspondiente a una persona que permanece sin síntomas.

Mientras continúa la investigación epidemiológica, personal del Instituto Malbrán viajó a Tierra del Fuego para realizar estudios orientados a detectar la posible presencia de reservorios del virus Andes en las zonas visitadas por el caso índice.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de sostener las medidas de prevención, especialmente en espacios cerrados, galpones, zonas rurales o lugares donde pueda haber presencia de roedores, principal vía de transmisión de esta enfermedad viral.