Histórica inmersión en Cerro Plataforma: Marcos Ponce buceó en una laguna de alta montaña con vestigios de hace 40 millones de años

























Lo que comenzó como un sueño hace más de seis años terminó convirtiéndose en una experiencia extraordinaria en plena cordillera patagónica. Marcos Ponce, abogado defensor público y apasionado del buceo de exploración, concretó una histórica inmersión en la laguna del Cerro Plataforma, un sitio de enorme valor geológico ubicado en la zona de El Turbio, en la provincia del Chubut, donde hace millones de años existió el mar.





La expedición representó un verdadero desafío físico, técnico y logístico. Para llegar hasta el lugar, el equipo debió navegar cerca de una hora hasta la zona de El Turbio y desde allí iniciar un exigente ascenso de más de 23 kilómetros por senderos de montaña, atravesando bosques, ríos y pronunciados desniveles. A ello se sumaron otros cinco kilómetros adicionales hasta alcanzar finalmente la laguna ubicada a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar.













Según relató el propio Ponce, la travesía había sido planificada originalmente para realizarse en dos jornadas, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar el esquema y completar el recorrido en una sola jornada de 12 horas de ascenso continuo.





La idea de realizar esta inmersión nació hace varios años, cuando observó una imagen aérea de la laguna y se propuso llegar hasta allí con su equipo de buceo. El proyecto incluso estuvo cerca de concretarse en 2020, pero la irrupción de la pandemia frustró aquella primera planificación cuando ya tenían todo preparado para partir.





Finalmente, luego de un largo proceso de organización, entrenamiento y coordinación con especialistas en montaña, la expedición pudo concretarse. Ponce remarcó que el acompañamiento de montañistas experimentados fue fundamental para alcanzar el objetivo.





Pero más allá del desafío deportivo, lo que convierte esta experiencia en un hecho singular es el valor del lugar. El Cerro Plataforma es reconocido por su riqueza geológica, ya que hace aproximadamente 40 millones de años esa zona fue fondo marino. En el área se conservan restos fósiles de antiguas especies marinas como bivalvos, amonites y otras formaciones petrificadas que permanecen incrustadas en las rocas.













“Poder bucear en un lugar que hace 40 millones de años estaba bajo el agua es algo maravilloso”, expresó Ponce al describir la emoción de la experiencia.





El buzo explicó que ya ha realizado inmersiones en otros escenarios extremos y poco explorados, incluso bajo hielo, como ocurrió en el Lago Las Margaritas, en el sur de Chubut. También destacó que este tipo de expediciones requieren preparación específica y no deben improvisarse, ya que implican conocimientos avanzados tanto de montaña como de buceo técnico.













En el caso de Cerro Plataforma, indicó que tiene referencias de alguna inmersión técnica previa vinculada a un rescate, aunque experiencias de exploración como la concretada recientemente son sumamente excepcionales.





Además de compartir su pasión por la aventura, Ponce también utiliza sus experiencias para difundir los paisajes patagónicos a través de registros fotográficos y audiovisuales subacuáticos, material que comparte habitualmente en sus redes sociales.













“Me gusta mostrar estos lugares que muchas veces la gente no tiene posibilidad de conocer”, señaló.





Quienes quieran seguir sus expediciones pueden encontrarlo en Instagram como Marcos Ponce 027 y también en Facebook con su nombre y apellido, donde comparte imágenes, experiencias y nuevos proyectos.





Y justamente el próximo desafío ya está en carpeta: una nueva inmersión en una laguna ubicada por encima del centro de esquí del Cerro Perito Moreno, donde planea realizar nuevos registros cuando las condiciones climáticas lo permitan.













Con esta histórica expedición, Marcos Ponce no solo cumplió una meta personal largamente soñada, sino que también volvió a poner en valor la inmensidad, la riqueza natural y los secretos geológicos que esconde la Patagonia.

Fotos y videos gentileza de de Nicolás Palacios, Gustavo Jaramillo y Debora Rossi.



