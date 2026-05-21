La Anónima impulsa una reforestación con 4.000 especies nativas en Puerto Patriada junto a instituciones de la Comarca

En una acción conjunta orientada a la recuperación ambiental tras los incendios forestales que en los últimos veranos golpearon con fuerza a la Comarca Andina, supermercados La Anónima llevará adelante una importante jornada de reforestación en Puerto Patriada, donde se plantarán más de 4.000 ejemplares de especies nativas. La iniciativa fue confirmada por Leandro Taffarel, gerente de la firma, quien destacó el trabajo articulado entre el sector privado, instituciones locales y trabajadores que decidieron sumarse voluntariamente a esta propuesta.





Taffarel remarcó que se trata de una acción que tiene un fuerte componente ambiental, pero también comunitario, en un contexto donde la región aún atraviesa las consecuencias de los incendios forestales que afectaron amplias superficies boscosas. Según explicó, el proyecto forma parte de una política empresarial vinculada al denominado “triple impacto”, una estrategia que busca generar acciones con beneficios económicos, sociales y ambientales.

La jornada de reforestación se desarrollará en Puerto Patriada a partir de las 10 de la mañana, en un sector previamente asignado para esta tarea. Allí serán plantados 4.000 plantines de coihue y ciprés, dos especies autóctonas fundamentales para el ecosistema cordillerano. Se trata de ejemplares que ya cuentan con más de un año de desarrollo, lo que incrementa sus posibilidades de adaptación y supervivencia en el terreno.





El gerente de La Anónima explicó que esta iniciativa no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de un trabajo que viene desarrollándose desde hace tiempo junto a distintos actores comprometidos con la recuperación ambiental. En ese sentido, destacó el rol del vivero Bosquear, que trabajó en la producción y cuidado de los plantines, así como el acompañamiento de Bosques de la Provincia del Chubut y el Municipio de El Hoyo.





Pero además del aporte institucional y logístico, Taffarel puso especial énfasis en el compromiso del recurso humano. Señaló que trabajadores de la empresa decidieron sumarse voluntariamente a la actividad, incluso utilizando jornadas de descanso para participar activamente de la plantación.





“Estas cosas no se pueden hacer sin personas comprometidas”, expresó al destacar el valor de quienes decidieron involucrarse directamente en una tarea que apunta no solo a recomponer el bosque nativo, sino también a sembrar una señal de esperanza tras el impacto que dejaron los incendios.





La propuesta también se enmarca en el proceso de fortalecimiento de estándares ambientales y sociales que impulsa la empresa, con el objetivo de consolidarse dentro de modelos de gestión sustentable y con impacto positivo en las comunidades donde desarrolla su actividad.





La reforestación en Puerto Patriada representa así una acción concreta de recuperación ambiental en una de las zonas más emblemáticas de la cordillera chubutense, combinando esfuerzo privado, articulación institucional y participación ciudadana en favor de la restauración del bosque nativo.