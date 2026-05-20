La cooperativa La Mosqueta convoca a una asamblea extraordinaria para reformar su estatuto social

La Cooperativa Agrícola y de Consumo La Mosqueta Limitada convocó a sus asociados y asociadas a participar de una Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio a las 10:30 horas en su sede social, ubicada en el Lote 99 de la Sección IX, Paraje Mallín Ahogado, sobre Ruta 86 kilómetro 17, en El Bolsón.

La convocatoria fue resuelta por el Consejo de Administración en su reunión del pasado 18 de mayo y tiene como eje central una profunda reforma del estatuto social de la entidad, con modificaciones que abarcan desde el cambio de denominación hasta una ampliación integral de sus actividades y estructura institucional.

Entre los puntos más destacados del orden del día figura la propuesta de modificar el nombre de la cooperativa, que pasaría a denominarse Cooperativa Agropecuaria, Forestal, de Servicios y Consumo La Mosqueta Limitada, reflejando así una ampliación del perfil productivo y operativo de la organización.





Además, se analizará una reforma total del objeto social, incorporando nuevas actividades vinculadas a la comercialización de ganado, cereales y productos forestales, así como también tareas de faena e industrialización. A esto se suman propuestas relacionadas con turismo rural y agroturismo, energías renovables, explotación y distribución de áridos, movimiento de suelos, transporte con maquinaria pesada y diversos servicios generales.

La asamblea también debatirá cambios en aspectos internos de funcionamiento, como los requisitos para asociarse, incluyendo la incorporación de menores de 16 años, las formalidades de ingreso y la actualización del valor de las cuotas sociales, que quedarían vinculadas al precio del gasoil.

Otro de los puntos relevantes será la modificación de los derechos y obligaciones de los asociados, incluyendo disposiciones sobre entrega de producción, transferencias por fallecimiento y actualización del capital social.

En materia institucional, se propone ampliar la composición del Consejo de Administración, que pasaría a contar con cinco miembros titulares y dos suplentes, además de extender la duración de los mandatos a dos ejercicios. También se prevén cambios en la Sindicatura y en los mecanismos de reemplazo de autoridades.

Asimismo, se pondrá a consideración el cambio de fecha de cierre del ejercicio social al 30 de junio de cada año, junto con modificaciones en los plazos de presentación de la memoria anual y en los medios de comunicación para convocatorias, incorporando canales radiales, medios gráficos y cartelería.

Desde la entidad recordaron además que, según lo establecido en el artículo 49° del estatuto vigente, la asamblea podrá sesionar válidamente una hora después del horario fijado, cualquiera sea el número de asociados presentes, en caso de no reunirse previamente la mitad más uno del padrón.