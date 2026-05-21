La “ley del mochilero”: la curiosa norma que el Gobierno quiere eliminar

El proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y avanza con un objetivo claro: derogar decenas de leyes consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica.





Entre normas antiguas vinculadas a registros estatales, tecnologías en desuso y regulaciones poco conocidas, uno de los puntos que más llamó la atención fue la intención de eliminar una vieja normativa relacionada con los mochileros que viajaban a dedo por las rutas argentinas, popularmente conocida como la “ley del mochilero”.





Aunque su existencia sorprendió a muchos, la regulación contemplaba un encuadre específico para quienes realizaban este tipo de viajes, incluyendo mecanismos de identificación o acreditación para mochileros. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una normativa completamente desactualizada, sin aplicación efectiva desde hace años y que perdió sentido frente a las libertades individuales actuales.





La propuesta forma parte del paquete de leyes que el Gobierno considera “hojarasca normativa”, es decir, normas que permanecen vigentes formalmente pero que, según el Ejecutivo, ya no tienen utilidad práctica o fueron superadas por otras legislaciones.





El tema no deja de resultar llamativo en regiones como la Patagonia, donde durante décadas fue habitual ver jóvenes recorriendo rutas con mochilas al hombro y haciendo dedo entre destinos turísticos. La ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, por ejemplo, fue históricamente uno de los corredores más transitados por mochileros, especialmente durante las temporadas de verano y los meses de mayor movimiento turístico.





Además de esta regulación, la Ley Hojarasca incluye propuestas para derogar otras normas curiosas o antiguas, como disposiciones vinculadas a palomas mensajeras, registros estatales hoy obsoletos y fondos creados para organismos que ya no existen.





Sin embargo, la iniciativa también abrió debate político. Mientras el oficialismo plantea una simplificación del entramado legal argentino, sectores opositores advierten que dentro del paquete podrían incluirse derogaciones con impacto más allá de lo meramente simbólico.





Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado para definir si finalmente las normas incluidas dejan de formar parte del marco legal argentino. (ANB)

El proyecto de “Ley Hojarasca”, que obtuvo media sanción en Diputados, propone eliminar unas 70 normas consideradas obsoletas. Entre ellas aparece una vieja regulación vinculada a quienes viajaban a dedo por las rutas del país, una postal histórica también de la Patagonia.