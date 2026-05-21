Petroka vuelve a El Bolsón con promoción especial y una noche de humor en Casa de la Cultura



El secretario de Cultura de El Bolsón, Ariel Aillapán, confirmó la llegada del humorista Petroka a la localidad para una nueva presentación que promete una noche cargada de humor, entretenimiento y sorpresas, en el marco de una propuesta cultural que busca ofrecer alternativas recreativas a la comunidad de cara al fin de semana patrio. El secretario de Cultura de El Bolsón, Ariel Aillapán, confirmó la llegada del humorista Petroka a la localidad para una nueva presentación que promete una noche cargada de humor, entretenimiento y sorpresas, en el marco de una propuesta cultural que busca ofrecer alternativas recreativas a la comunidad de cara al fin de semana patrio.

Aillapán se refirió a la promoción del evento que generó curiosidad en redes sociales con frases vinculadas a una supuesta “lluvia de dólares” en El Bolsón, aclarando que se trata de una campaña promocional relacionada con el show del comediante, conocido precisamente por su personaje ligado a la sátira política y económica.

“Está bueno distender un poco, tomarlo desde otro ángulo, porque realmente hace falta meterle chispa”, expresó el funcionario al explicar el espíritu con el que desde Cultura impulsan esta propuesta, pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una noche diferente.





Petroka se presentará este viernes a las 22 horas en la Casa de la Cultura y del Bicentenario , en un espectáculo que, según anticiparon, llegará con novedades y sorpresas para el público. Desde la organización remarcaron que el artista vuelve a pedido de la gente, luego de presentaciones anteriores que tuvieron buena repercusión.





Además, se confirmó una promoción especial para facilitar el acceso al evento en un contexto económico complejo: por la compra de dos entradas, una tercera será bonificada . Según detalló Aillapán, el valor individual de cada ticket es de 35 mil pesos, por lo que tres personas podrán asistir abonando 70 mil pesos.





“La economía no es fácil, pero siempre el artista escucha. Se plantea la propuesta y la idea es que la gente lo disfrute y aproveche que ha venido otra vez, porque esta vez no se lo pueden perder”, sostuvo.





Durante la entrevista también se adelantó que habrá sorteos de entradas y acciones promocionales a través de medios de comunicación y redes sociales, una tarea que estará coordinada desde el área de prensa y el equipo de Cultura.





Más allá del espectáculo puntual, Aillapán aprovechó la oportunidad para poner en valor el fortalecimiento institucional del área cultural local, destacando que el municipio elevó el rango del área a Secretaría, entendiendo la importancia del arte y la cultura en el año del centenario de El Bolsón.





“Tenemos mucho arte y los artistas nos merecemos esta secretaría”, afirmó, resaltando además el trabajo que se viene desarrollando desde espacios emblemáticos como el Museo y el histórico edificio de Cultura.





De esta manera, El Bolsón suma una nueva propuesta para el fin de semana largo, combinando humor, entretenimiento y una oportunidad para que vecinos compartan una noche distinta en uno de los espacios culturales más representativos de la localidad.