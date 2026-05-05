Portal Solar y Lumtec se unen para llevar energía solar a personas afectadas por los incendios en la Comarca Andina





En la zona de El Pedregoso Epuyen se instalaron dos sistemas fotovoltaicos donados por Portal Solar para llevar energía a dos familias donde se quemó la red eléctrica

“Era pelear o morir”, fueron las palabras que usó Marilyn para describir el horror que vivió junto a su compañero, Enrique Pablaza, cuando el fuego llegó hasta sus tierras en Chubut a principios de año y tuvieron que batallar durante horas luchando para salvar su casa, los animales, la vida que construyeron con tanto esfuerzo.

En medio de esa devastación provocada por los incendios en la Comarca Andina, surgieron varias iniciativas concretas para acompañar la reconstrucción de las comunidades afectadas. En ese contexto, Portal Solar, en conjunto con Lumtec, impulsó una acción solidaria para dotar de energía a dos familias que se quedaron sin electricidad, ya que la red se quemó por los incendios.

La iniciativa tuvo como destinatarios a Marylin y Enrique, y a Javier Penda, todos vecinos de El Pedregoso, Epuyén. Para ellos, se diseñaron e instalaron sistemas solares con almacenamiento que les permitirán recuperar un aspecto clave de la vida cotidiana: el acceso a la energía.

En el caso de Marylin y Enrique, se donó un sistema de 3 kW, compuesto por un inversor cargador Growatt SPF3500ES con una batería de litio Growatt HOPE3.3 kW y 8 paneles Amerisolar de 400 w cada uno.

Por su parte, a Javier se le instaló una solución de 2 kW con almacenamiento que incluye un inversor cargador Axpert vm2k ed 2000w 24V, con una batería Leoch 24V 200Ah y 4 Paneles Amerisolar de 450w cada uno.

Estos sistemas les aportarán la energía necesaria para cubrir necesidades esenciales como la iluminación, la conservación de alimentos, la conectividad y el funcionamiento de electrodomésticos.

El proyecto se concretó a partir de un esquema de colaboración: Portal Solar aportó el equipamiento, mientras que Lumtec estuvo a cargo de la instalación y la mano de obra, aportando conocimiento técnico local y capacidad de ejecución en territorio.

Más allá de la asistencia inmediata, la iniciativa también pone de relieve el rol estratégico de la energía solar en escenarios de emergencia y reconstrucción. En regiones aisladas o con redes dañadas, este tipo de soluciones permite recuperar autonomía energética de manera rápida, segura y sostenible.

En un contexto donde los incendios dejaron huellas profundas en la Patagonia, acciones como esta muestran cómo la articulación entre actores del sector puede traducirse en respuestas concretas, con impacto directo en la calidad de vida de las personas.