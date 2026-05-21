En un episodio que ha conmocionado a toda la comunidad académica, un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) de Río Gallegos resultó gravemente herido tras ser apuñalado dentro del campus universitario. El violento suceso ocurrió el martes por la tarde, cuando un empleado no docente de la misma casa de estudios arremetió contra un joven estudiante con un arma blanca. El agresor, identificado como P.B., de 46 años, logró huir del lugar, pero fue capturado por la policía pocos minutos después en un operativo en una zona cercana.





La víctima de este terrible ataque es José Fernando Águila, un estudiante de 32 años que cursa el primer año en la carrera de Comunicación Social. Águila sufrió múltiples heridas, incluyendo una peligrosa perforación de pulmón y lesiones en brazos, espalda y cabeza. Su estado de salud requirió una operación de urgencia en el Hospital Regional Río Gallegos, donde permanece internado bajo observación médica.





El violento episodio tuvo lugar en el sector E de la Unidad Académica de Río Gallegos y fue alertado mediante un llamado al 911 que informó sobre una pelea con arma blanca. Las autoridades universitarias, impactadas por el ataque, procedieron a suspender todas las actividades académicas hasta el jueves, ofreciendo apoyo a las familias afectadas y colaborando activamente con las autoridades judiciales y policiales en la investigación, que busca esclarecer los motivos y circunstancias del crimen.

Según trascendidos, la madre del estudiante apuñalado, Ángela Catelicán, manifestó que tanto su hijo como su nuera habían alertado a las autoridades universitarias sobre actos de hostigamiento por parte del agresor desde principios del año. Sin embargo, la universidad, mediante su decana Karina Franciscovic, aclaró que no existen denuncias formales en sus registros sobre estos acosos, aunque reconoció la existencia generalizada de problemas de seguridad en el predio que complican el control de accesos.





Para profundizar la investigación, personal de Policía Científica ha realizado los peritajes necesarios en la escena del ataque, buscando pruebas que apoyen el proceso judicial. La comunidad educativa espera que la voz de los estudiantes sea escuchada y que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse. Además, la universidad busca reforzar la seguridad del campus y establecer nuevos protocolos para prevenir la violencia, creando un entorno más seguro y propicio para el desarrollo académico y personal de sus estudiantes.

La víctima recibió varias puñaladas y cortes en distintas partes del cuerpo, principalmente en un brazo y en la zona torácica.