Aguas Rionegrinas lanzó un sorteo de televisores y premios por el Mundial: cómo anotarse

A través de una iniciativa que busca premiar el cumplimiento y reforzar el vínculo con los usuarios, la empresa estatal Aguas Rionegrinas lanzó un nuevo sorteo provincial con atractivos premios para quienes mantengan sus cuentas al día. La propuesta, denominada “Cuidá el agua, alentá con todo”, se enmarca en una estrategia que combina incentivo económico y sentido de pertenencia, en la previa del Mundial de Fútbol 2026.





El programa está dirigido exclusivamente a usuarios del servicio de agua potable y saneamiento que no registren deudas al momento de inscribirse. Desde la firma destacaron que el objetivo es reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes cumplen con el pago en tiempo y forma, un aporte clave para sostener la prestación en toda la provincia.

Premios vinculados al espíritu mundialista

El sorteo ofrece una variedad de premios que apelan al entusiasmo futbolero. Entre los principales se destacan televisores Smart de 43 pulgadas, camisetas de la Selección Argentina, pelotas de fútbol y gorras exclusivas. En el caso específico del Alto Valle Este (Zona III), se distribuirán dos televisores como primer premio, 20 pelotas en segundo lugar, 60 remeras oficiales con el logo de la empresa y 100 gorras.





La elección de los premios no es casual. Según explicaron desde la empresa, la intención es acompañar el clima previo al Mundial 2026, incentivando la participación con productos asociados a uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.





Cómo participar del sorteo

El proceso de inscripción fue diseñado para ser simple y accesible. Los interesados deberán completar un formulario online disponible en las plataformas digitales oficiales de la empresa. Allí deberán cargar sus datos personales y acreditar su condición de usuario sin deuda.





La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de junio, fecha límite para registrarse. Desde la organización recomiendan no esperar al último momento para evitar inconvenientes en la carga de datos.





Un punto clave a tener en cuenta es que no podrán participar empleados de la empresa ni personas vinculadas a la organización del sorteo, además de aquellos usuarios que presenten deudas en su cuenta al momento de la inscripción.

Fecha y modalidad del sorteo

El sorteo se realizará el viernes 26 de junio de 2026 en la sala oficial de la Lotería de Río Negro. La modalidad será a través de un sistema random digital, que seleccionará a los ganadores de manera aleatoria.





Se dejará constancia formal del proceso, incluyendo el orden de prelación de los ganadores y los datos de los potenciales beneficiarios. Además, las bases y condiciones ya se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web de la empresa.





Más allá de los premios, la iniciativa apunta a generar conciencia sobre la importancia del pago del servicio. Desde Aguas Rionegrinas remarcaron que el cumplimiento de los usuarios permite sostener y mejorar las prestaciones, especialmente en un contexto donde la demanda de infraestructura y mantenimiento es constante.

ARSA lanzó un sorteo para usuarios al día con TV y premios mundialistas. La inscripción es online y hay tiempo hasta el 18 de junio.