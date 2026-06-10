Alerta amarillo por nevadas e incremento del viento para el jueves 11 y viernes 12 de junio



El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para la tarde noche de este jueves 11 de junio y la madrugada y mañana del viernes 12 de junio un alerta amarillo por nevadas, con incremento del viento y fuertes ráfagas. El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para la tarde noche de este jueves 11 de junio y la madrugada y mañana del viernes 12 de junio un alerta amarillo por nevadas, con incremento del viento y fuertes ráfagas.





El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 cm y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.





Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas.





●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas





●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/





●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org





Tomando en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones, y consultar todas las recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746





Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas.





Para ello, la atención de los visitantes y el seguimiento de las recomendaciones es fundamental para la preservar la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza en estos ambientes.



