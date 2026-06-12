Avanza la instalación de nueva cartelería turística en El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso

Comenzó la colocación de nuevos carteles de señalética vial turística en distintos sectores de El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso, una obra largamente esperada por el sector turístico local que permitirá mejorar la orientación de residentes y visitantes, además de fortalecer la infraestructura vinculada a la actividad turística en la región.

Los trabajos están a cargo de la empresa adjudicataria de la licitación provincial impulsada por la Secretaría de Turismo de Río Negro y representan la concreción de un proyecto que comenzó a gestarse durante el año 2025, a partir de un relevamiento realizado tras el incendio que afectó la zona de Confluencia.

Según se informó, el diagnóstico de las necesidades de señalización fue desarrollado de manera conjunta entre la Cámara de Turismo de El Bolsón y el equipo técnico de la Delegación Provincial de Turismo local, identificando los puntos prioritarios donde era necesario reforzar la información vial y turística para quienes recorren el destino.

La iniciativa logró concretarse gracias al financiamiento proveniente del Fondo de Infraestructura Turística (ATUR), que permitió avanzar con la ejecución de la obra. Además, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de El Bolsón y de la Agencia de Turismo El Bolsón (ATEB), organismos que colaboraron en las tareas de coordinación y colocación de la cartelería.

En esta primera etapa fueron instalados 18 carteles distribuidos estratégicamente entre la planta urbana de El Bolsón, el circuito turístico de Mallín Ahogado y diversos puntos de El Manso, mejorando la accesibilidad a la información para quienes visitan la región y facilitando la localización de atractivos, servicios y recorridos.

Desde el sector turístico destacaron la importancia de este tipo de inversiones para acompañar el crecimiento de la actividad y brindar mejores herramientas de orientación a quienes eligen la Comarca Andina como destino turístico.

Asimismo, remarcaron que la concreción de esta obra refleja el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipales y las instituciones vinculadas al turismo local, una tarea conjunta que busca seguir fortaleciendo la calidad de los servicios y consolidar a El Bolsón como uno de los destinos más importantes y elegidos de la Patagonia.