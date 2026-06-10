“Calcatreu es un proyecto modelo para el mundo”



El primer despacho de oro y plata desde Calcatreu, representa un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva para Río Negro, con desarrollo minero, generación de empleo, inversión privada y un fuerte esquema de control estatal y cuidado ambiental. «Es un proyecto realmente nuevo, es un proyecto modelo para el mundo que nosotros salimos a mostrar y que al sector privado le interesa», destacó la secretaria de Energía, Andrea Confini. El primer despacho de oro y plata desde Calcatreu, representa un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva para Río Negro, con desarrollo minero, generación de empleo, inversión privada y un fuerte esquema de control estatal y cuidado ambiental. «Es un proyecto realmente nuevo, es un proyecto modelo para el mundo que nosotros salimos a mostrar y que al sector privado le interesa», destacó la secretaria de Energía, Andrea Confini.





En el marco de la historia productiva de Río Negro, Confini resaltó las oportunidades que se crean y el rumbo de la provincia: “Esto hace que nosotros tengamos posibilidades de que el resto de los proyectos exploratorios en Argentina, y sobre todo en Río Negro, empiecen a ser mucho más atractivos para los inversores de todo el mundo”.





Calcatreu, está ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, la primera operación de metales preciosos desarrollada en la historia provincial. La exportación corresponde a un lingote de metal doré de 23 kilogramos, compuesto aproximadamente por un 70% de oro y un 30% de plata, que fue enviado a Canadá para su refinación final. Confini, explicó además que el metal doré es el primer producto resultante del proceso de recuperación de minerales y que, a partir de ahora, se prevé “la exportación de uno o dos lingotes mensuales de acuerdo con el ritmo de producción de la mina”.





En este marco, Confini también resaltó el valor histórico que este avance significa para las comunidades de la Región Sur y el rol de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente en las tareas de fiscalización y control. «Realmente es un momento histórico, no solamente para la provincia, sino para la gente que vive en Jacobacci, que durante muchos años creyó en este proyecto», afirmó. En ese sentido, destacó el compromiso de quienes trabajaron durante décadas para construir y sostener la licencia social que hoy permite consolidar a Calcatreu como un paso fundamental para la nueva etapa productiva de Río Negro.





Finalmente, también hizo hincapié sobre el impacto social y económico que ya tiene el proyecto en la Región Sur, con la generación de trabajo y el fortalecimiento de la matriz productiva provincial. Actualmente, “Jacobacci cuenta con más de 200 puestos de trabajo vinculados a la actividad”, mientras que las proyecciones estiman exportaciones por alrededor de US$ 1.800 millones durante la vida útil del emprendimiento e ingresos fiscales directos para Río Negro cercanos a los US$ 100 millones, además del efecto multiplicador sobre proveedores, infraestructura y actividad local.