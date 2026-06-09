Dos personas fueron trasladadas al hospital tras un choque en el cruce de las rutas 40 y 45

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 45, en el noroeste chubutense, dejando como saldo dos mujeres trasladadas al Hospital Rural de Lago Puelo para recibir atención médica.

El siniestro involucró a un automóvil Renault Sandero color gris, y un Chevrolet Safira color gris plata.





Tras el impacto, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a las ocupantes de ambos vehículos. Una de las conductoras fue trasladada en ambulancia al Hospital de Lago Puelo, mientras que la otra fue derivada al mismo centro asistencial en un vehículo particular para una evaluación médica.

El hecho ocurrió en uno de los cruces más transitados de la Comarca Andina, donde confluyen la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 45, por lo que la presencia de los equipos de emergencia generó una importante movilización en la zona.





Efectivos policiales trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes y recabando testimonios con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. La dinámica del accidente continúa siendo materia de investigación por parte del personal policial interviniente.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas por las conductoras. En tanto, las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades y la mecánica del siniestro.