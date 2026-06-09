Parque Nacional Nahuel Huapi insiste en respetar las restricciones tras nuevas infracciones en el Ventisquero Negro

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a recordar la importancia de respetar las normas vigentes dentro de las áreas protegidas luego de que durante el último fin de semana se detectara una nueva infracción en el sector del Ventisquero Negro, uno de los sitios más emblemáticos y sensibles de la zona de Pampa Linda.

Según informaron desde la administración del parque, un grupo de visitantes de nacionalidad brasileña ingresó a un sector expresamente restringido, descendiendo hasta la costa de la laguna pese a la presencia de cartelería que prohíbe el acceso y a las barreras de protección instaladas para impedir el paso.

La situación encendió nuevamente la preocupación de las autoridades, ya que el área del Ventisquero Negro presenta características geológicas y ambientales que la convierten en un espacio de alto riesgo para quienes incumplen las normas establecidas. El terreno está conformado por morenas glaciares, materiales poco consolidados y pendientes inestables donde pueden producirse desprendimientos de suelo, caída de rocas y derrumbes capaces de provocar accidentes de gravedad.

Desde el Parque Nacional explicaron que las restricciones no responden únicamente a cuestiones de seguridad, sino también a la necesidad de preservar un ecosistema extremadamente frágil. La circulación de personas fuera de los senderos y sectores habilitados genera impactos directos sobre el ambiente, alterando procesos naturales y afectando áreas que requieren especial protección.

La infracción fue advertida por guías y prestadores turísticos que desarrollan actividades en la zona. Tras detectar la presencia de personas en un lugar prohibido, dieron aviso inmediato a los guardaparques. Gracias al material fotográfico y audiovisual aportado por los trabajadores turísticos, y mediante un operativo coordinado con Gendarmería Nacional, los visitantes fueron posteriormente identificados en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

Una vez individualizados, se les notificó sobre la falta cometida y se procedió a la confección de las correspondientes actas de infracción, tal como establecen las normativas vigentes para las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales.

Las autoridades destacaron especialmente el trabajo conjunto entre guardaparques, Gendarmería Nacional, guías de montaña y prestadores turísticos, remarcando que la protección de un territorio tan extenso requiere de la colaboración activa de todos los actores que desarrollan tareas en el lugar.

Asimismo, recordaron que la ausencia circunstancial de personal en un punto específico no significa que no existan controles. Los guardaparques realizan recorridas permanentes, tareas de monitoreo, fiscalización y asistencia en diferentes sectores de la jurisdicción, muchas veces de manera simultánea y en áreas de gran extensión.

Desde la Intendencia agradecieron especialmente al guía que aportó el material fotográfico que permitió detectar la infracción y avanzar con la identificación de los responsables.

Finalmente, el Parque Nacional Nahuel Huapi reiteró el llamado a residentes y turistas para que respeten la cartelería, las indicaciones del personal y los espacios habilitados para el uso público. Las normas vigentes, señalaron, tienen como objetivo principal proteger la vida y la integridad de las personas, al mismo tiempo que garantizan la conservación de ambientes naturales únicos que constituyen un patrimonio invaluable para las generaciones presentes y futuras.