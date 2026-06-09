Acuerdo tras los daños en el estadio municipal durante las finales de AFCA y AFUCA

El pasado fin de semana el Estadio Municipal de El Bolsón fue escenario de una intensa actividad futbolística con la disputa de las finales organizadas por las ligas AFCA y AFUCA. Miles de vecinos acompañaron las jornadas deportivas que coronaron a los campeones de distintas categorías, en un marco que, según destacaron desde la coordinación de fútbol municipal, estuvo marcado por la participación familiar y una importante convocatoria de público.

Sin embargo, tras los encuentros comenzaron a surgir reclamos por algunos daños registrados en sectores de las instalaciones, particularmente en espacios utilizados por el Club Atlético Patagonia. La situación generó preocupación entre dirigentes de otras instituciones deportivas que habitualmente hacen uso del predio municipal.

Patricio Carbajal, coordinador de fútbol del Municipio de El Bolsón, explicó que durante el fin de semana se desarrolló una gran cantidad de actividades deportivas. El sábado se realizó el cierre de temporada de las categorías infantiles de AFCA, mientras que el domingo se disputaron las finales de la liga de fútbol libre organizada por AFUCA.

"Hubieron algunas cositas que estuvieron pasando, pero gracias a Dios se pudieron solucionar", señaló Carbajal al referirse a los inconvenientes registrados durante la jornada final.

Según detalló, los daños se produjeron en un sector externo del estadio donde Atlético Patagonia posee instalaciones propias. Entre los elementos afectados se encuentran algunas hamacas y parte de un cerramiento que habría sido vulnerado luego de la rotura de un candado.





"La información que nos llegó por parte del presidente de Atlético Patagonia fue que se rompió un candado, se abrió un portón y pasó lo que pasó", indicó el coordinador.

Ante esta situación, durante la jornada del lunes se llevó adelante una reunión en la Dirección de Deportes con los presidentes de ambas ligas, José Pieroli y Marcelo Suboti, donde se acordó destinar el dinero correspondiente al seguro de garantía que abonan las organizaciones al momento de utilizar el estadio para reparar los daños ocasionados.

Carbajal explicó que actualmente, cada vez que una institución solicita el uso del Estadio Municipal para la realización de eventos deportivos, debe abonar un seguro de garantía. Ese fondo queda bajo la órbita de la Dirección de Deportes y se utiliza para cubrir eventuales roturas o deterioros detectados una vez finalizada la actividad.

"A partir de ahora se cobra un seguro de garantía. Nosotros revisamos el estadio el lunes y si hay algo roto ese dinero queda para poder arreglarlo y solucionarlo", explicó.

Finalmente, las partes lograron alcanzar un entendimiento que permitirá reparar los daños sin mayores conflictos. Desde el área de Deportes destacaron la predisposición al diálogo y remarcaron que la situación no opacó el éxito deportivo de las jornadas.

En ese sentido, Carbajal valoró especialmente el clima vivido durante las finales. "Fue muy lindo, una verdadera fiesta del fútbol. Acompañó el día, acompañó la familia y se vivió un entorno muy lindo", expresó.

En cuanto a los resultados deportivos, Juventud se consagró campeón tras vencer a Racing por 2 a 0 en una de las categorías principales. También se registraron victorias de Juventud sobre Bandido y una consagración de Atlas en otra de las divisiones que disputaron sus finales durante el fin de semana.

Desde el Municipio destacaron que, más allá de los incidentes menores registrados fuera del campo de juego, las finales permitieron cerrar una temporada con una importante participación de equipos, jugadores y familias de toda la región.

"La pelota no se mancha", resumió Carbajal al cierre de la entrevista, destacando que el deporte volvió a ser el gran protagonista de un fin de semana cargado de emociones en el fútbol local.