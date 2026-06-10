El Bolsón firmó el Pacto de Seguridad Vial y busca convertir la prevención en una política permanente

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, autoridades municipales, concejales, organizaciones de la comunidad, familiares de víctimas de siniestros viales y trabajadores del área de tránsito participaron este miércoles de la firma del Pacto de Seguridad Vial, una iniciativa que busca fortalecer las acciones de prevención, concientización y educación vial en la localidad.
Durante el acto, el responsable del área de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial, Leandro Romairone, destacó la importancia de generar espacios de reflexión y trabajo conjunto frente a una problemática que golpea a toda la sociedad.
“Hay una realidad cruel y es que la siniestralidad vial y los siniestros de tránsito son las principales causas de muerte de nuestros jóvenes”, expresó Romairone al referirse a uno de los datos más preocupantes que enfrentan las políticas públicas vinculadas a la seguridad vial.
El funcionario remarcó que esta es la primera vez que El Bolsón realiza una actividad de estas características para conmemorar la fecha y anunció que, con el acompañamiento del intendente Bruno Pogliano, se impulsará un proyecto para que la jornada sea declarada de interés municipal y pueda incorporarse de manera permanente al calendario local.
“La idea es que esta fecha sea apropiada por todos los sectores de la comunidad, incluyendo vecinos y vecinas, para que este espacio de prevención se sostenga y crezca año tras año”, señaló.
Romairone también destacó el trabajo que realizan diariamente los agentes de tránsito y el Centro de Emisión de Licencias, subrayando la responsabilidad que implica la incorporación constante de nuevos conductores a las calles de la ciudad. Según explicó, cada mes se emiten alrededor de cien nuevas licencias de conducir, una cifra que refleja la necesidad de reforzar las tareas de formación y concientización.
Posteriormente, el intendente Bruno Pogliano tomó la palabra y valoró el compromiso de las distintas instituciones y organizaciones presentes, entre ellas el grupo Justicia Comarca, que impulsa la creación de una oficina de atención a víctimas, además de integrantes del Concejo Deliberante, personal municipal, medios de comunicación y referentes comunitarios.
“Estamos acompañando una jornada muy importante, con la firma de un convenio que tiene que ver con la seguridad vial y con todo un trabajo que venimos llevando adelante a través de los controles, de las alcoholemias y de las distintas acciones que se desarrollan en el territorio”, expresó el jefe comunal.
Pogliano sostuvo que todas las medidas implementadas tienen un único objetivo: proteger la vida de las personas y reducir la cantidad de siniestros viales. “Muchas veces estos hechos cobran vidas, arruinan familias y nos perjudican como sociedad. Son situaciones que nos duelen en el alma y por eso debemos seguir trabajando para evitarlas”, afirmó.
El mandatario destacó además la tarea que desarrolla el personal de tránsito y las áreas vinculadas a la seguridad vial, resaltando la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y el control.
La firma del Pacto de Seguridad Vial y la entrega de nuevas licencias de conducir marcaron una jornada significativa para El Bolsón, donde autoridades y vecinos coincidieron en la necesidad de asumir un compromiso colectivo para construir una circulación más segura y reducir una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el país.
La iniciativa busca consolidar un trabajo articulado entre el Estado, las instituciones y la comunidad, entendiendo que la seguridad vial no depende únicamente de los controles, sino también de la responsabilidad individual y del compromiso social para cuidar la vida de quienes transitan diariamente por las calles y rutas de la región.
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