El Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza que prohíbe la acumulación de chatarra y vehículos abandonados en la vía pública

En la sesión de este miércoles, el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó una nueva Ordenanza impulsada por el presidente del Concejo, Agustín H. Guasco, que regula y prohíbe el depósito, abandono, acopio y permanencia de chatarra, vehículos abandonados, autopartes y otros elementos en desuso en espacios públicos del ejido municipal.





“El espacio público es de todos los vecinos. Esta ordenanza nos permite contar con herramientas concretas para actuar, mediante el poder de policía que compete a un municipio, frente a situaciones que afectan la convivencia, la seguridad y el ambiente. Es una medida que apunta al cuidado de nuestra comunidad y a la mejora de la calidad de vida de quienes viven en El Bolsón”, señaló Guasco al referirse a una norma que tiene el objetivo de “preservar la seguridad, la salubridad pública, el ambiente, la estética urbana y el libre uso de los espacios comunes por parte de toda la comunidad”.





🚫 La ordenanza prohíbe la presencia de chatarra, vehículos fuera de uso, neumáticos abandonados, electrodomésticos en desuso, materiales metálicos y cualquier otro elemento que pueda generar contaminación, riesgos sanitarios o afectar la circulación y el uso de los espacios públicos.





Además, establece mecanismos para que el Municipio pueda intervenir, remover estos elementos y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa. 👮🏼‍♀️





En Municipio deberá:





✅ Constatar e inspeccionar situaciones de infracción mediante actas, fotografías y demás elementos probatorios.





✅ Intimar al responsable para que retire los elementos depositados en la vía pública dentro de un plazo de 48 horas desde la notificación.





✅ Reducir el plazo o remover de manera inmediata los elementos cuando existan razones de seguridad, salubridad pública o protección ambiental que lo justifiquen.





✅ Retirar y trasladar al depósito municipal los elementos cuando el responsable no cumpla con la intimación.





✅ Mantener los bienes en depósito durante 30 días, permitiendo que sean reclamados por su titular o responsable.





✅ Declarar el estado de abandono y chatarra de vehículos que permanezcan sin ser retirados o reclamados.





✅ Disponer finalmente de los elementos abandonados, mediante compactación, reciclado, desguace, destrucción o remate público cuando corresponda.





✅ Gestionar la baja registral de los vehículos abandonados ante los organismos competentes.





✅ Aplicar sanciones económicas que van de 100 a 1.000 Unidades Fiscales, además de cobrar los gastos de remoción, traslado, depósito y disposición final.





✅ Actuar de manera coordinada a través de la Dirección de Tránsito, la Dirección de Ambiente y las áreas municipales que determine el Poder Ejecutivo.





Entre sus principales objetivos los ediles destacaron ademas la prevención de focos de contaminación, la reducción de riesgos sanitarios, la mejora del ordenamiento urbano y la recuperación de los espacios públicos para el uso y disfrute de vecinos y visitantes.