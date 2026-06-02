El Frente Renovador consolida su armado en Río Negro con una intensa agenda política en la capital



El secretario general del Frente Renovador de Río Negro, Rubén Torres, llevó adelante intensas jornadas de trabajo político e institucional en la capital provincial durante estos últimos días. Con el objetivo de fortalecer el espacio y ampliar los canales de diálogo, el dirigente renovador mantuvo encuentros con referentes propios, sectores independientes y destacadas figuras de la política local, provincial y de la región. El secretario general del Frente Renovador de Río Negro, Rubén Torres, llevó adelante intensas jornadas de trabajo político e institucional en la capital provincial durante estos últimos días. Con el objetivo de fortalecer el espacio y ampliar los canales de diálogo, el dirigente renovador mantuvo encuentros con referentes propios, sectores independientes y destacadas figuras de la política local, provincial y de la región.

En el marco estrictamente partidario, Torres encabezó una importante reunión de trabajo junto a Marcelo Nervi, uno de los máximos exponentes del Frente Renovador en Viedma. Al respecto, el secretario general destacó: "El encuentro con Marcelo y los compañeros de la capital fue fundamental para trazar las líneas de acción que nuestro espacio necesita. Nos une el compromiso de consolidar un proyecto amplio, con los pies sobre la tierra y una fuerte vocación transformadora en cada rincón de la provincia".

La agenda de Torres también cruzó los límites provinciales para profundizar los lazos de la Comarca. El dirigente se reunió con el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, histórico referente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. "Compartir visiones sobre el desarrollo regional con un dirigente de la trayectoria de Marino nos marca un norte claro. El Frente Renovador es gestión, es gestión de cercanía, y Patagones es un ejemplo de ello", señaló Torres.

Asimismo, la jornada incluyó un encuentro con Juan Manuel Pichetto, dirigente y militante del peronismo rionegrino que hoy se encuentra fuertemente comprometido en la construcción de una alternativa frente al gobierno de Milei. "Coincidimos con Juan Manuel en la necesidad de tender puentes dentro del peronismo y el campo nacional y popular. Sumar voluntades y miradas diversas nos permite robustecer una alternativa sólida de cara a los desafíos del presente", puntualizó el secretario general del Frente Renovador.

Como cierre de su visita a la capital, Rubén Torres mantuvo una audiencia institucional y personal con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, con quien lo une una amistad de largos años. Durante el extenso encuentro, ambos dirigentes repasaron detalladamente la coyuntura política y económica a nivel provincial y nacional.

Tras la reunión, Torres la calificó como "muy positiva" y concluyó: "Dialogar con Pedro siempre es enriquecedor, no solo por el afecto y los años de militancia compartida, sino por su enorme lucidez y comprensión de la realidad rionegrina. Analizamos con preocupación el contexto nacional y coincidimos en la importancia de defender los intereses de nuestra provincia frente a los complejos escenarios actuales. Nos llevamos una agenda de trabajo conjunta sumamente fructífera" -concluyó.