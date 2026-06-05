El Gobierno ratifica transparencia con respuestas a la oposición

El elevado nivel de cumplimiento refleja el compromiso del Gobierno de Alberto Weretilneck con la transparencia institucional, el acceso a la información pública y el funcionamiento pleno de los mecanismos democráticos de control.





En paralelo, se remitieron 51 respuestas correspondientes a expedientes ingresados en 2026 y otras 35 vinculadas a actuaciones iniciadas en 2025, lo que refleja un trabajo sostenido y permanente de seguimiento administrativo e institucional.





El informe también destaca que todas las prórrogas solicitadas ante la Legislatura fueron aprobadas, sin registrarse rechazos, en un esquema de trabajo que prioriza la respuesta formal, documentada y transparente ante cada requerimiento legislativo.





Desde la Secretaría Legal y Técnica se subrayó además el importante despliegue administrativo que implicó la intervención de 108 organismos, ministerios y áreas del Estado provincial, además de municipios y entes descentralizados, para reunir, sistematizar y remitir la información solicitada.





En ese marco, se confeccionaron y remitieron 226 notas oficiales, además de recordatorios de vencimientos e intimaciones administrativas internas destinadas a garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.





El nivel de respuesta alcanzado demuestra una decisión política clara del Gobierno Provincial: responder cada pedido de informe con responsabilidad institucional y absoluta transparencia, aun cuando muchos de estos requerimientos responden a una metodología reiterada de determinados sectores de la oposición que utilizan estas herramientas de manera sistemática, generando una sobrecarga administrativa que muchas veces busca entorpecer el normal desarrollo de la gestión pública.





Pese a ello, el Gobierno Provincial mantuvo niveles mínimos de mora administrativa y garantizó trazabilidad documental en cada expediente, consolidando una gestión ordenada y eficiente.





Los indicadores reflejan además que sólo el 3,85% de los expedientes permanecen sin respuesta total, mientras que el 100% de las prórrogas requeridas fueron admitidas por la Legislatura.





De esta manera, el Gobierno de Río Negro reafirma su política de transparencia, control y rendición de cuentas, sosteniendo una administración abierta, responsable y comprometida con brindar información pública de manera permanente a todos los sectores institucionales.

Entre enero y mayo del 2026, los distintos organismos del Gobierno Provincial respondieron a través de la Secretaría Legal y Técnica un total de 50 Pedidos de Informes provenientes de los bloques de la oposición en la Legislatura Provincial. De ese número, 29 expedientes fueron finalizados, 8 se encuentran en situación de respuesta parcial, y se pidieron 12 prórrogas que fueron aceptadas por la Legislatura. Al cierre de mayo, sólo dos expedientes se encuentran sin respuesta total, pero en proceso dentro de los plazos establecidos.