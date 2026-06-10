El Hoyo fue sede de la primera capacitación comarcal sobre gestión de residuos electrónicos

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la municipalidad de El Hoyo realizó una charla sobre el proyecto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y el proceso de tratamiento para este tipo de residuos.





La charla, dictada en la oficina de Turismo de El Hoyo, comenzó con una invitación a que los participantes puedan realizar preguntas relacionadas a los residuos electrónicos y como se suele proceder cuando no se les puede dar una nueva vida útil.





Luego se procedió a identificar estos residuos como RAEE, para luego hablar sobre sus características, la importancia de saber identificarlos, la posibilidad de volver a hacerlos funcionar o, llegado el caso, descartarlos sin ser nocivos con el ambiente y brindando una segunda vida útil a sus diferentes partes, como el plástico, metales, vidrios u otros componentes que formen parte de su estructura.





El proyecto RAEE fue implementado en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y busca fortalecer las políticas públicas en relación a la gestión de RAEE, mejorando y/o ampliando la capacidad nacional y provincial de las instalaciones/infraestructura de desmantelamiento y reciclaje de residuos electrónicos. Además promueve políticas que permitan el reciclaje y el aprovechamiento de los materiales.





La charla tuvo como disertantes a Fernando Pegoraro, Subsecretario de Gestión Ambiental Provincial y a la Licenciada Mariana López Rey, Gerente GIRSU de la Municipalidad de Esquel.