IPROSS invirtió más de $800 millones para garantizar trasplantes de órganos

Cuando aparece un órgano compatible, comienza una carrera contra el tiempo donde cada minuto cuenta. En esas horas decisivas, el IPROSS garantiza traslados urgentes, autorizaciones inmediatas y toda la cobertura necesaria para que la distancia no sea un obstáculo.





Cobertura integral: sin topes ni coseguros

El instituto garantiza el 100% de los costos del procedimiento, sin topes de cobertura ni coseguros a cargo del afiliado. Cada trasplante incluye la evaluación pretrasplante, los procedimientos quirúrgicos, el seguimiento posoperatorio durante 12 meses, los traslados, la estadía y toda la logística asociada a cada caso, asegurando una respuesta integral y oportuna para los afiliados rionegrinos que requieren este tipo de tratamiento.





La inversión destinada por la obra social provincial supera los $800 millones. La partida presupuestaria destinada a afrontar esta inversión no ha sufrido recortes, por el contrario, ha sido incrementada en el presupuesto vigente, reflejando la decisión del Gobierno de Río Negro de fortalecer el acceso a las prestaciones de mayor complejidad para las y los afiliados de toda la provincia.





Trasplantes concretados entre 2024 y 2026

Durante 2024 se realizaron 14 trasplantes para afiliados y afiliadas: 5 renales, 5 de córnea, 3 hepáticos, 1 hepatorrenal y 1 pulmonar. En 2025, otros 8 afiliados accedieron a un trasplante, entre ellos un trasplante cardíaco, considerado uno de los procedimientos de mayor complejidad dentro de la medicina actual.





En lo que va de 2026 ya se concretaron 5 nuevos trasplantes, reflejando la continuidad de una política sanitaria orientada a garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad para todos los afiliados y afiliadas de la provincia. Los trasplantes de córnea constituyen el procedimiento más frecuente del período, con un total de 12 casos, realizados con córneas aportadas por el INCUCAI, ilustrando con claridad lo que la donación hace posible.





Medicación de por vida cubierta al 100%

La cirugía constituye solo una etapa del proceso de trasplante. Una vez realizado el procedimiento, las y los pacientes requieren tratamiento inmunosupresor crónico para evitar el rechazo del órgano trasplantado, un tratamiento que no puede interrumpirse. El IPROSS garantiza el suministro de esta medicación a sus afiliados en tiempo y forma, asegurando la continuidad del tratamiento sin demoras ni interrupciones.





La magnitud de esta inversión queda reflejada en la última licitación de medicación inmunosupresora realizada por el instituto, que superó los $2.300 millones y permite cubrir aproximadamente tres meses de abastecimiento. Entre los medicamentos incluidos se encuentran Tacrolimus, Micofenolato, Ciclosporina y Sirolimus, administrados en distintas presentaciones y dosis según el esquema terapéutico indicado por el médico tratante de cada paciente.





Acceso a centros de excelencia de referencia nacional

El IPROSS garantiza que sus afiliados accedan a trasplantes en centros de alta complejidad. La obra social mantiene convenios con instituciones prestigiosas del país y con equipos médicos expertos en trasplantes, para que cada afiliado reciba la atención que necesita. Entre esas instituciones se encuentran el Hospital Italiano, el Hospital Austral y el Hospital Británico. El instituto coordina además las gestiones ante el INCUCAI y, cuando la situación lo requiere, organiza vuelos sanitarios para que la distancia no sea un obstáculo entre el paciente y su trasplante.





La importancia de la donación de órganos y tejidos

Cada trasplante exitoso es el resultado de una cadena de solidaridad, compromiso social y excelencia médica. La donación de órganos y tejidos constituye uno de los actos más trascendentes de la salud pública moderna. El 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, es una oportunidad para renovar ese compromiso colectivo.





Detrás de cada trasplante existe una persona, una familia y una nueva oportunidad. Con el respaldo del Gobierno de Río Negro, el IPROSS continúa fortaleciendo una política sanitaria basada en la cercanía, la equidad, la solidaridad y el acceso efectivo a prestaciones de alta complejidad.

La obra social rionegrina concretó 27 trasplantes de órganos y tejidos con cobertura integral al 100%, garantizando el acceso a procedimientos de alta complejidad, seguimiento especializado y medicación esencial, sin costo alguno para los pacientes y sus familias.