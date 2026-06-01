Río Negro transfirió $20.509 millones a municipios y comisiones

El pasado viernes 29 se acreditó a los 39 Municipios y a las 36 Comisiones de Fomento de la provincia la liquidación final del período de abril, que demandó una erogación de $11.753 millones.





Este último desembolso complementa el “goteo”, es decir, el pago que se ejecutó de forma diaria entre el 2 y el 29 de mayo, adelantando un monto total que superó los $8.755 millones.





Cabe recordar que las transferencias de coparticipación de impuestos a las distintas localidades rionegrinas se realizan en estricto cumplimiento de la Ley de Coparticipación N° 1.946 y su Decreto Reglamentario N° 240/09.





La distribución de las transferencias correspondiente a abril 2026









Comisiones de Fomento





Durante mayo, el Gobierno de Río Negro transfirió más de $20.509 millones a los municipios y comisiones de fomento de la provincia en concepto de Coparticipación Municipal de Impuestos, completando los pagos correspondientes a la liquidación de abril de 2026.Municipios