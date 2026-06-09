Más de 30 trabajadores municipales pasarán a planta permanente y avanzan en una nueva ordenanza sobre vehículos abandonados



Se llevará adelante el miércoles una sesión que tendrá dos temas de fuerte impacto para la comunidad: por un lado, el tratamiento del pase a planta permanente de más de 30 trabajadores municipales y, por otro, la actualización de la normativa vinculada a los vehículos y chatarra abandonados en la vía pública, asi lo confirmo Agustín Guasco presidente del concejo deliberante local. Se llevará adelante el miércoles una sesión que tendrá dos temas de fuerte impacto para la comunidad: por un lado, el tratamiento del pase a planta permanente de más de 30 trabajadores municipales y, por otro, la actualización de la normativa vinculada a los vehículos y chatarra abandonados en la vía pública, asi lo confirmo Agustín Guasco presidente del concejo deliberante local.





El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, destacó la importancia de la sesión y remarcó que el pase a planta es el resultado de un trabajo institucional que se viene desarrollando desde hace varios meses con la participación de distintos sectores.





“Es una sesión importante para muchos trabajadores. Este es un proceso que busca garantizar derechos y que fue trabajado al cien por ciento dentro de la Junta de Disciplina”, señaló Guasco.





El funcionario explicó que la selección de los agentes que accederán a la planta permanente surge de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, los gremios, los jefes de área y los representantes institucionales que integran la Junta de Disciplina. Allí se analizan los legajos, antecedentes y desempeño de cada trabajador antes de tomar una decisión.





“Los nombres no los propone una sola persona. Los proponen los gremios, los jefes de área, el intendente y luego todo se analiza dentro de la Junta de Disciplina. Es un trabajo serio y coordinado para que cada agente tenga la posibilidad de acceder a este derecho”, sostuvo.





Destacó además que el proceso se desarrolló bajo criterios democráticos y consensuados entre todas las partes involucradas. “Lo que quiero remarcar y festejar es justamente el proceso democrático. Todos los casos fueron evaluados y votados dentro de la Junta de Disciplina. Lo que hacemos ahora en el Concejo Deliberante es cerrar ese ciclo institucional”, explicó.





Si bien más de treinta empleados accederán en esta etapa a la estabilidad laboral que brinda la planta permanente, el presidente del cuerpo legislativo aclaró que el proceso continuará en el futuro con nuevas evaluaciones y también con recategorizaciones pendientes.





“Esto no termina acá. Más adelante se volverá a reunir la Junta de Disciplina para seguir trabajando en otros pases a planta y también en las recategorizaciones que están pendientes. Hay trabajadores que merecen ser reconocidos por su desempeño y es una responsabilidad que debemos asumir”, afirmó.





En ese sentido, reconoció que existen situaciones que requieren revisión dentro de la estructura municipal y aseguró que ya se trabaja para corregirlas. “Cuando uno analiza caso por caso encuentra situaciones que deben revisarse. Muchas veces la dinámica diaria hace que algunas cuestiones queden relegadas, pero estamos comprometidos a trabajar sobre ellas”, agregó.





Otro de los temas que llegará al recinto está relacionado con una nueva ordenanza destinada a mejorar el control sobre los vehículos abandonados y la chatarra acumulada en espacios públicos.





Según explicó, la iniciativa surge de la necesidad de actualizar una normativa que ya existe pero que con el paso del tiempo perdió efectividad frente a las nuevas realidades y necesidades de la comunidad.





“Había una ordenanza sobre chatarra, pero los tiempos evolucionan. Cuando analizamos por qué determinadas herramientas no pudieron ejecutarse correctamente, encontramos aspectos que necesitan ser modificados. Por eso estamos trabajando en una actualización de esa normativa”, indicó.





El objetivo es establecer procedimientos más claros para la identificación, notificación y retiro de vehículos abandonados, una problemática que genera reclamos frecuentes por parte de vecinos y que además impacta en la seguridad, la limpieza y la imagen urbana de la localidad.





De esta manera, la sesión combinará dos temas de relevancia: el fortalecimiento de los derechos laborales de los empleados municipales y la búsqueda de herramientas más eficaces para el ordenamiento de los espacios públicos, en una jornada que desde el Concejo Deliberante consideran clave para la gestión local.