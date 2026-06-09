Motociclista sufrió una caída por ripio suelto en el ingreso al barrio El Sauzal



Fue asistida por personal de salud y trasladada al hospital de El Hoyo Fue asistida por personal de salud y trasladada al hospital de El Hoyo





Una mujer de 31 años resultó con lesiones de carácter leve luego de protagonizar un despiste mientras circulaba en motocicleta por el ingreso al barrio El Sauzal, en la localidad de El Hoyo.





El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, alrededor de las 17:40 horas, cuando personal policial que se encontraba realizando tareas de control en el puente Salamín recibió el aviso sobre un posible accidente de tránsito en el sector mencionado.





De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Distrito El Hoyo, la sargento Anahí Muñoz alertó sobre la situación y de inmediato una comisión policial se dirigió al lugar a bordo del móvil policial, acompañada por efectivos de la dependencia.





La conductora atribuyó la caída al ripio suelto





Al arribar al sitio, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta marca Corven DX 70, dominio A232RXU, detenida sobre la calzada, junto a su conductora, identificada como Mara Chiari, de 31 años y domiciliada en El Bolsón.





Según manifestó la propia motociclista a los efectivos, circulaba en dirección al centro de El Hoyo cuando perdió el control del rodado debido al ripio suelto que había quedado sobre la calzada tras el paso de maquinaria vial que trabajó en el sector.





La mujer presentó toda la documentación obligatoria en regla, incluyendo licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo a su nombre y póliza de seguro activa.





Lesiones leves y traslado preventivo del rodado





Producto de la caída, la conductora manifestó sentir dolor en una de sus piernas, por lo que se solicitó asistencia médica.





Minutos más tarde, a las 17:55 horas, arribó una ambulancia a cargo de la enfermera Jaqueline Delgado, quien dispuso el traslado de la mujer al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.





Posteriormente se informó que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.





En tanto, la motocicleta fue trasladada preventivamente a la dependencia policial para su resguardo hasta tanto la propietaria pudiera retirarla.





Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría Distrito El Hoyo, bajo la supervisión del subcomisario Marcos Troncoso.