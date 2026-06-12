Provincia mostró inversiones realizadas para la gestión del riesgo

La recorrida, coordinada por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo- UPCEFE, incluyó obras de infraestructura financiadas por FONPLATA a través del Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación de El Bolsón, la visita a la base del SPLIF El Bolsón y la presentación de equipamiento incorporado para mejorar las capacidades de prevención y respuesta de los organismos provinciales ante emergencias.

La actividad permitió consolidar el trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro, FONPLATA - Banco de Desarrollo y el Ministerio de Economía de la Nación, fortaleciendo la articulación del financiamiento y generando insumos para futuras iniciativas orientadas a mejorar la prevención y respuesta ante emergencias.

Uno de los puntos centrales de la recorrida fue la visita a la pasarela Hue Nain sobre el río Azul, una obra ejecutada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en el marco del Programa de financiamiento.



Durante la visita, los representantes de los organismos internacionales conocieron las características de la intervención y su aporte a la recuperación de la conectividad en un sector afectado por los incendios. La obra permitió restablecer un vínculo fundamental para vecinos, pobladores, usuarios habituales de la zona y personal provincial, mejorando las condiciones de circulación y acceso.



También se recorrió el sitio donde se construirá el Centro de Salud de Mallín Ahogado junto a equipos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quienes explicaron los avances del proyecto, las adecuaciones realizadas y los desafíos que implica el desarrollo de infraestructura adaptada a las necesidades de la región.

La recorrida continuó en la base del SPLIF El Bolsón, donde se exhibió parte de la maquinaria, el equipamiento especializado y los vehículos adquiridos mediante este financiamiento para fortalecer las tareas de prevención y combate de incendios forestales.



Asimismo, se presentó equipamiento incorporado por el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Ambiente, destinado a mejorar la capacidad operativa de los organismos provinciales.

“Es una operación que se dio en el marco de una emergencia por los incendios aquí en El Bolsón. Desde el Banco se acompañó con una respuesta rápida”, destacó Michel Ungo. “Seguiremos acompañando a la Provincia en estos meses para completar las inversiones que aún se encuentran en ejecución”, agregó.

Las obras y equipamientos visitados forman parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Río Negro para fortalecer la infraestructura crítica y consolidar una gestión integral del riesgo. En este marco, el financiamiento internacional se constituye como una herramienta estratégica para acompañar la recuperación del territorio y fortalecer las capacidades institucionales frente a futuros eventos adversos.



Participaron de la recorrida la Jefa de Operaciones de FONPLATA en Argentina, Malena Araneo; el responsable del proyecto, Michel Ungo; junto a dos especialistas en materia ambiental y financiera, quienes pudieron verificar en territorio los avances alcanzados a través de las inversiones financiadas.