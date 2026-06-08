Río Negro hace historia con el primer despacho de oro y plata de Calcatreu

El envío, correspondiente a aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro, fue realizado por Patagonia Gold con destino a Asahi Refining Ltd. y representa el inicio de las actividades de recuperación de metales a partir del circuito de lixiviación en pilas del proyecto.

Calcatreu, ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, se convierte así en la primera operación de metales preciosos desarrollada en la historia de Río Negro, consolidando una nueva etapa productiva para la provincia, con inversión privada, empleo local, control estatal y proyección exportadora.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó el valor estratégico del proyecto y sostuvo: “Lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca. Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida: del Gobierno Provincial al impulsar la minería, del sector privado al invertir y de las comunidades, trabajadores e intendentes al acompañar. Sin ese esfuerzo conjunto, Calcatreu seguiría siendo solo una roca”.

En ese sentido, remarcó: “Lo que pase en Calcatreu va a marcar el rumbo de la minería en Río Negro. Aquí no solo está en juego una inversión, sino la generación de empleo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”.

El paso previo a la primera exportación

Hace un mes se había concretado la carga de los primeros bolsones con oro y plata que serían procesados para avanzar hacia esta primera exportación minera metalífera. En esa etapa se cargaron los primeros bolsones con el carbón activado que contenía oro y plata, material destinado a la siguiente fase del proceso productivo. Cada bolsón, con un peso aproximado de 700 kilos, formaba parte del circuito para separar los minerales y obtener el producto final.

Ese proceso comenzó con la lixiviación del mineral mediante riego por goteo. Luego, una solución separó los minerales presentes en la roca para que el oro y la plata queden retenidos en el carbón activado, que funciona como filtro dentro del circuito productivo. Ese carbón cargado fue trasladado a la siguiente etapa, donde se separaron los metales para preparar el material final destinado a exportación.

Un hito para la nueva minería rionegrina

Patagonia Gold adquirió el proyecto a Pan American Silver en 2018 por US$ 15 millones y trabajó de manera sostenida junto a las comunidades locales, distintos actores del territorio y las autoridades provinciales para obtener los permisos necesarios, otorgados en noviembre de 2024.

Luego, la adquisición de la planta de procesamiento y otros equipos de largo plazo comenzó en diciembre de 2024; la construcción se inició en marzo de 2025; y la primera producción de oro se alcanzó aproximadamente quince meses después.

El Director Ejecutivo de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, expresó que “el primer despacho de doré desde Calcatreu representa un hito muy importante para Patagonia Gold y refleja el exitoso avance de las actividades de lixiviación y recuperación asociadas al Proyecto”.

Producción, empleo y oportunidades para la Región Sur

Calcatreu ya emplea a más de 200 personas, con fuerte participación rionegrina y presencia de trabajadores de Ingeniero Jacobacci, en cumplimiento de la política provincial que prioriza la mano de obra local. Además, el proyecto genera movimiento económico a través de compras, servicios y proveedores de la Región Sur.

El emprendimiento también integra una cartera de más de 60 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, posicionando a Río Negro como una provincia con alto potencial metalífero y con capacidad para transformar sus recursos en producción, empleo y desarrollo territorial.

La proyección económica de Calcatreu prevé exportaciones por aproximadamente US$ 1.800 millones a lo largo de su vida útil e ingresos fiscales directos para la provincia por unos US$100 millones, sin contar el impacto asociado a empleo, infraestructura, proveedores y actividad local.

Control provincial y desarrollo responsable

El Gobierno de Río Negro acompaña el avance del proyecto con presencia técnica, fiscalización ambiental, controles laborales y seguimiento permanente en territorio. En distintas etapas se verificaron avances en el sistema de impermeabilización, toma de muestras de suelo, gestión de residuos, seguridad laboral, infraestructura operativa y condiciones de trabajo.

Este primer despacho no es un hecho aislado. Es parte de un rumbo provincial que busca que los recursos naturales se traduzcan en más oportunidades para los rionegrinos, con reglas claras, inversión, control público y presencia del Estado.