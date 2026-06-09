Secuestraron 16 truchas, un gomón y un motor fuera de borda tras un control en la Ruta 40

El hecho tuvo lugar durante la noche del lunes. Al ser identificados, los ocupantes del vehículo exhibieron voluntariamente una conservadora y bolsas que contenían 16 truchas faenadas y una bolsa con huevos de trucha, todo proveniente del embalse Alicurá, dentro de un área protegida.





Ante la situación, los efectivos solicitaron la presencia de un guardaparque, quien verificó la documentación y constató una presunta infracción a la normativa vigente en materia de pesca. Se determinó que la cantidad de piezas transportadas superaba el límite permitido y que solo uno de los involucrados contaba con permiso habilitante para la actividad.





Como resultado, se procedió al secuestro de las 16 truchas y los huevos, junto con el equipamiento utilizado: un motor fuera de borda, un gomón, equipos de comunicación, un GPS, cajas con señuelos y accesorios de pesca, cinco cañas con reel y un cuchillo. Se labraron las correspondientes actas de infracción y la totalidad del material quedó a disposición de la autoridad competente. Los ocupantes del vehículo continuaron su viaje una vez finalizadas las diligencias. ANB

Efectivos del Destacamento Nahuel Huapi detectaron el transporte irregular de piezas ictícolas provenientes del embalse Alicurá.Durante un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional 40, frente a la Unidad Policial, personal del Destacamento Nahuel Huapi intervino ante el hallazgo de una carga irregular de pescado en una camioneta con dos ocupantes.