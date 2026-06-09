Semana de la Seguridad Vial: buscan generar conciencia para reducir los siniestros entre los jóvenes



En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, el responsable del área de Protección Civil, Gestión de Riesgo y Seguridad Vial del Municipio de El Bolsón, Leandro Romaironi destacó la importancia de generar conciencia ciudadana frente a una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, el responsable del área de Protección Civil, Gestión de Riesgo y Seguridad Vial del Municipio de El Bolsón, Leandro Romaironi destacó la importancia de generar conciencia ciudadana frente a una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.





El funcionario recordó que este 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que tiene su origen en el cambio del sentido de circulación vehicular implementado en 1945. Sin embargo, señaló que más allá del aspecto histórico, la jornada representa una oportunidad para reflexionar sobre una problemática que afecta a miles de personas cada año.





Explicó que el intendente municipal dispuso la realización de diversas actividades en el marco de una semana dedicada a la seguridad vial, con el objetivo de promover conductas responsables tanto entre conductores como peatones.





El funcionario remarcó que los siniestros viales constituyen actualmente la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, una situación que requiere ser abordada con la magnitud que demanda. En ese sentido, recordó que la Organización de las Naciones Unidas estableció el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, una iniciativa global destinada a reducir las víctimas fatales y los lesionados graves en el tránsito.





“Tomamos esta fecha como una oportunidad para generar conciencia”, sostuvo el responsable del área, quien además resaltó la necesidad de fortalecer la educación vial y promover hábitos seguros en toda la comunidad.





Las actividades previstas durante la semana buscarán involucrar a distintos sectores de la sociedad, especialmente a los jóvenes, con acciones de sensibilización, prevención y educación, apuntando a construir una convivencia más segura en la vía pública y reducir el número de siniestros que cada año dejan víctimas fatales y heridos en todo el país.