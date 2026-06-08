VMOS: $15.900 millones a proveedores rionegrinos



Los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro empiezan a mostrar un impacto concreto en la vida económica de la provincia: en el primer trimestre de 2026, solo el paquete Punta Colorada registró más de $15.900 millones en compras a proveedores rionegrinos, con 103 empresas activas y más de 530 puestos de trabajo directos. Los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro empiezan a mostrar un impacto concreto en la vida económica de la provincia: en el primer trimestre de 2026, solo el paquete Punta Colorada registró más de $15.900 millones en compras a proveedores rionegrinos, con 103 empresas activas y más de 530 puestos de trabajo directos.





Estos datos muestran que la nueva etapa energética ya no es una promesa: empieza a sentirse en trabajadores, comercios, pymes, servicios, alojamientos, transporte y familias de la zona.





El gobernador Alberto Weretilneck remarcó que el objetivo siempre fue que la riqueza que pase por Río Negro, se convierta en oportunidades: “La energía tiene sentido si se transforma en trabajo, proveedores, obras y mejoras concretas para nuestra gente. Ese es el desafío que asumimos, que cada gran inversión deje algo concreto en las comunidades”.





El Gobierno Provincial trabaja para que ese impacto no sea transitorio ni quede concentrado en pocos actores. Por eso, la estrategia combina control, acompañamiento a proveedores, formación laboral, financiamiento, orden fiscal y una mirada territorial que busca integrar a las localidades donde la actividad empieza a crecer.





El movimiento ya se expresa en rubros cotidianos: transporte de personal, viandas, alojamiento, ferreterías, materiales de construcción, vigilancia, salud, servicios ambientales, logística y comercios de todo tipo. Detrás de cada contratación hay una pequeña o mediana empresa que puede crecer, una familia que mejora sus ingresos o un trabajador que accede a una nueva oportunidad.





El Gobernador destacó los índices, pero remarcó que el desarrollo no ocurre de manera automática: “No alcanza con que llegue la inversión. Hay que ordenarla, acompañarla y defender los intereses de Río Negro para que el beneficio se distribuya mejor y llegue a más rionegrinos”, señaló Weretilneck.





La nueva etapa energética abre una posibilidad inédita para la provincia. El desafío es que esa oportunidad no se agote en la construcción de las obras, sino que deje capacidades permanentes: empresas más fuertes, trabajadores formados, servicios especializados y recursos que vuelvan a la comunidad.





“Ese es el rumbo que planteamos: convertir la energía en empleo, el empleo en desarrollo y el desarrollo en futuro para cada región de la provincia”, explicó Weretilneck.