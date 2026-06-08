Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en Loma del Medio

Una vivienda de madera fue consumida totalmente por el fuego durante la noche del domingo en el barrio Loma del Medio de El Bolsón. El siniestro se registró minutos antes de la medianoche y demandó la intervención de dos dotaciones del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Según informó la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, a las 23:39 horas se recibió un llamado a través del sistema de emergencias 911 alertando sobre un incendio de vivienda en el sector de callejón Las Liebres.

De inmediato fue despachada una primera unidad hacia el lugar. Al arribar, los bomberos constataron que la estructura se encontraba completamente envuelta en llamas, por lo que se solicitó el apoyo de un segundo móvil con más personal para trabajar en la emergencia.









La vivienda afectada, de aproximadamente seis metros por cuatro metros y construida íntegramente en madera, sufrió daños totales. Las llamas provocaron la destrucción del 100 por ciento de la estructura.

Al momento del incendio, los propietarios no se encontraban en el domicilio. Un vecino que se hizo presente en el lugar informó a los equipos de emergencia que los ocupantes estaban ausentes cuando comenzó el siniestro.

También trabajó en el lugar personal policial, colaborando con las tareas de seguridad y preservación del sector mientras los bomberos combatían el fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas y se investigan las causas que originaron el incendio.