Ante las nevadas, el SIARME garantiza respuesta inmediata las 24 horas

Frente a las intensas nevadas registradas en distintos sectores de Río Negro, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) mantiene un operativo permanente para garantizar una respuesta rápida y una atención prehospitalaria oportuna.
Preparado para actuar las 24 horas, el SIARME cuenta con una estructura integrada por profesionales especializados, una flota de unidades de alta complejidad y un sistema de monitoreo permanente que le permite responder con agilidad ante accidentes, traslados de urgencia y cualquier situación que demande asistencia sanitaria en un contexto climático adverso.
El sistema dispone de equipos multidisciplinarios conformados por médicos, enfermeros, técnicas y técnicos en emergencias médicas, choferes especializados, personal administrativo y de logística, todos capacitados para intervenir en escenarios de alta complejidad y condiciones extremas.
A este recurso humano se suma una flota de Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), equipadas con respiradores, cardiodesfibriladores, monitores multiparamétricos y tecnología de última generación para la atención de pacientes críticos, además de protocolos específicos para operar en rutas y caminos afectados por nieve y hielo.
Desde su base central en Viedma, el SIARME monitorea de manera permanente las condiciones meteorológicas y coordina la disponibilidad de recursos. Esta planificación permite anticipar necesidades, reforzar equipos y redistribuir móviles o personal hacia las zonas que lo requieran, reduciendo los tiempos de respuesta.
El trabajo articulado con las bases operativas, los hospitales, el sistema 911 y los distintos organismos provinciales fortalece una respuesta coordinada y eficiente, garantizando la continuidad de la atención sanitaria incluso en escenarios de gran complejidad.
Con capacidad operativa, planificación y equipos preparados para actuar en todo momento, el SIARME reafirma su compromiso con la comunidad, sosteniendo un sistema de emergencias disponible las 24 horas y listo para responder con rapidez.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji