Arranca la edición 2026 de A Rodar Escuelas en toda la provincia

Luego de la última edición que tuvo un gran cierre en Las
Grutas, para este año se mantienen los formatos de producción (video, podcast,
portfolio de fotografía, fotomontaje o memes) al tiempo que esta vez se
determinó temática libre.
"Estamos invitando a que las escuelas puedan contar
historias que tengan que ver con esos temas que sean de interés o necesidad
escolar", señaló Mariana Scale, coordinadora del programa del Ministerio
de Educación, quien destacó además la esencia de A Rodar Escuelas respecto al
propósito de compartir y poner en valor cada narrativa creada en las aulas
rionegrinas.
Otra novedad refiere a que para coordinar y planificar las
instancias del festival, se llevará a cabo una preinscripción, no
excluyente, para que las instituciones
educativas puedan manifestar su intención de participar con cantidad de
proyectos y estudiantes. Este proceso estará abierto hasta el 31 de julio
mediante el siguiente formulario https://forms.gle/UNqFTjt6B4sQzm53A
La preinscripción no sustituye la postulación definitiva. En
los próximos días se abrirá la convocatoria para el envío de producciones la
cual estará abierta, mediante el sistema SAGE,
hasta el 31 de agosto de 2026.
"Toda la info la pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, educacion.rionegro.gov.ar, sección Programas y tenemos nuestras redes sociales @arodarescuelas, donde estamos atentos a consultas y dudas" informó Scale.
Para más información, dudas o consultas, se puede escribir
al correo electrónico arodarescuelas@gmail.com
"Río Negro viene desarrollando una política en materia
del mundo audiovisual que inicia con las escuelas primarias y secundarias,
tenemos 7 orientadas en audiovisual en la provincia, esta posibilidad de
estudiar en las dos universidades, la Universidad Nacional de Río Negro y el
IUPA que tiene carreras vinculadas y todo un campo de trabajo muy amplio y
diverso que tiene la provincia" resaltó.
Actualmente el Ministerio de Educación a través del está
trabajando en conjunto con la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y
Cultura en el marco de una recorrida por las ESRN de la provincia que están
vinculadas al lenguaje audiovisual.
"Lo que hacemos es compartir las producciones, mostrar
la producción audiovisual profesional que hay en la provincia y que forma parte
de la valija del Festival Audiovisual Bariloche y abrir el diálogo con
realizadoras y realizadores que están trabajando en la provincia", señaló.
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