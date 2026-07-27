Atención: Se suspenden las clases este martes 28 de julio en gran parte de la región Andina Sur

El Consejo Escolar de El Bolsón informó la suspensión de las actividades presenciales para este martes 28 de julio debido a las intensas nevadas y las complicadas condiciones de transitabilidad.
📍 La suspensión alcanza a todos los turnos en los establecimientos de:
✅ El Manso
✅ Río Villegas
✅ El Foyel
✅ Los Repollos
✅ Cuesta del Ternero
✅ Mallín Ahogado
✅ Rinconada de Nahuelpán
🏫 En la zona urbana de El Bolsón, la suspensión es preventiva para el turno mañana. La continuidad de las clases en los turnos tarde y vespertino será definida durante la jornada, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.
✔️ En Ñorquinco y Fitamiché, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.
⚠️ Se recomienda a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante la persistencia del temporal de nieve.
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