Banco Patagonia: un invierno para vivir una temporada única









Como todos los años, Banco Patagonia acompaña a sus clientes en la temporada invernal de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, con los mejores beneficios.

Una de las novedades de este 2026, es el Bus Banco Patagonia Visa, para que los clientes Singular puedan disfrutar a pleno la montaña en San Carlos de Bariloche. El bus funcionará todos los días con dos frecuencias tanto por la mañana como por la tarde, de manera gratuita entre el Centro -saliendo de la sucursal Banco Patagonia, ubicada en Perito Francisco P. Moreno 127- y el Cerro Catedral.

Además, en la base del Cerro Catedral, se contará con un espacio para disfrutar de una pausa en un entorno único. El Refugio Banco Patagonia abre sus puertas todos los días de 9 a 18 hs, y está diseñado para que los clientes puedan relajarse y reponer energías, y además, contar con WiFi gratuito, lockers, espacio para carga de celulares, snacks y regalos especiales.





Cerro Perito Moreno

También, este año, Banco Patagonia acompañará al centro invernal de El Bolsón, en el Centro de Ski Laderas, Cerro Perito Moreno, para disfrutar de un lugar donde la naturaleza nuestra todo su esplendor, con beneficios para todos los días.

Y para recorrer cada rincón en esta temporada invernal, el cliente puede acceder a 3 cuotas sin interés, abonando con tarjetas Visa y Master de Banco Patagonia, en Tren Patagónico, Ceferino, Turisur Hitrabel, Fredes y Transporte Imaz.





Beneficios en El Bolson:

· CENTRO DE SKI LADERAS, CERRO PERITO MORENO

Hasta 9 cuotas con tarjeta VISA (6 cuotas para Clásica y Plus y 9 cuotas para Singular) en Medios de elevación, Rental (Alquiler de equipos) y Escuela de Ski.





· HOTELES

Cordillera y Apres Ski, 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito VISA Banco Patagonia

· GASTRONOMIA

A gusto y La Esquina, 30 % de descuento, abonando con tarjeta de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $ 40.000

· INDUMENTARIA

Montagne, Diez deportes y Salomon, 30% de descuento + 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y Master Banco Patagonia. Tope $25.000.

Beneficios en Bariloche:

· Refugios:

Refugio Lynch y Refugo Knapp, 30 % de descuento abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia. Tope $ 30.000.

· ALMUNDO

Abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia, 10% de descuento + 12 cuotas sin interés en Hoteles y Actividades turísticas.

Llao Llao Resort, Golf-Spa, Villa Sofía Apart Hotel & Spa, Alma Del Lago Suites & Spa, Village Catedral, Hampton by Hilton Bariloche, y más.

En vuelos, 6 cuotas sin interés abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

· CHOCOLATERIAS

Mamuschka y Del Turista

Todos los días. Con todas las tarjetas de crédito, hasta 30 % de descuento más 3 cuotas sin interés. Tope hasta $ 20.000

Rapa Nui

Sábados y domingos. Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia.

15% clásica y plus. Tope $10.000

25% plus. Tope $15.000

Exclusivo plan sueldo y jubilados: Sábados y domingos. Con tarjetas de crédito VISA Banco Patagonia

20% clásica y plus. Tope $12.500

30% singular. Tope $20.000

Chocolaterie, Arrayan, Amancay, Tante Frida, Saurios, Cabaña Mico

30% de descuento. Tope $20.000 + 3 cuotas sin interés

Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia, en locales adheridos.

· ESCUELAS DE SKI

Patagonia Ski School

Todos los días. Con todas las tarjetas de crédito.

15% clásica. Tope $30.000 + 3 cuotas

20% plus. Tope $40.000 + 3 cuotas

25% singular. Tope $50.000 + 3 cuotas

Patagonia Club Ski

6 cuotas sin interés

Todos los días. Con todas las tarjetas del crédito de Banco Patagonia.

Club Andino Piltriquitrin

10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Sin Tope.

Todos los días. Con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

· RENT A CAR

Vehiculos del Sur, 360 renta car, Dubrounik, Noval Rental

10% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $30.000

Con todas las tarjetas de crédito de crédito de Banco Patagonia. En locales adheridos.

· GASTRONOMIA

El Boliche de Alberto, Quiven, Madurado, Cervecería Bachmann, Patio Cervecero, El Tablón, EL Bodegón, Lapacho

30% de descuento. Tope $30.000

En locales adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.

· INDUMENTARIA

Familia Galván, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Segurandes, Lokalani, Bioceánica, Las Lengas y más

30% de descuento + 3 cuotas sin interés. Tope $25.000

En locales adheridos, con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia.







