Bruno Pogliano destacó el amplio operativo municipal para enfrentar la histórica nevada en El Bolsón

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, recorrió durante toda la jornada los distintos barrios de la ciudad supervisando el operativo desplegado por el Municipio para hacer frente a la intensa nevada que sorprendió a la región y dejó cerca de 30 centímetros de nieve acumulada en apenas dos horas. El fenómeno, que obligó a movilizar maquinaria, personal municipal y equipos de emergencia, también generó complicaciones en la circulación y motivó el cierre preventivo de algunos sectores de la localidad.

En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe comunal explicó que desde el inicio de la tormenta se puso en marcha un importante dispositivo coordinado junto a Protección Civil, Prevención de Riesgos, Vialidad Provincial, EDERSA y las distintas áreas municipales para garantizar la seguridad de los vecinos y mantener transitables los accesos más críticos.

"En dos horas se acumularon prácticamente 30 centímetros de nieve. Eso obligó a desplegar un trabajo muy importante de despeje y de coordinación con todos los organismos", señaló Pogliano mientras recorría uno de los sectores más comprometidos de la ciudad.

El intendente detalló que los equipos municipales trabajaron intensamente en la subida de Grela, Cinco Esquinas, barrio Esperanza, subida de Marquesa, el acceso al cerro Piltriquitrón y otros sectores donde la nieve dificultó la circulación.









"Estamos trabajando en banquinas, despejando accesos y coordinando con Vialidad Provincial, que también está interviniendo en la zona de Wharton, camino al Cerro Perito Moreno y La Balconada", explicó.

Uno de los principales objetivos del operativo fue mantener la circulación bajo control y evitar accidentes en calles con fuertes pendientes. En ese sentido, recordó que cuando comenzaron las complicaciones se decidió cerrar preventivamente una de las arterias más empinadas y desviar el tránsito por Cinco Esquinas, donde la pendiente es menor y la maquinaria podía asistir con mayor eficacia a los vehículos.

Pogliano destacó especialmente el trabajo conjunto desarrollado por todas las áreas del Municipio.

"Junto a Protección Civil, Prevención de Riesgos, Leandro Romairone, Nicolás Ditschenky, Eugenio Carrizo y todas las áreas municipales se coordinaron acciones que permitieron tener la menor cantidad de inconvenientes posible", afirmó.

El intendente reconoció que algunos vehículos quedaron cruzados o tuvieron dificultades para continuar circulando, pero aseguró que fueron asistidos rápidamente por los equipos de emergencia.

"Lo más importante fue llevar tranquilidad a la gente y pedir que permanecieran en sus casas, salvo que fuera estrictamente necesario salir", remarcó.

La suspensión de clases y la disminución del tránsito también contribuyeron a que los equipos municipales pudieran trabajar con mayor eficacia en el despeje de calles y accesos.





Respecto de la magnitud del fenómeno, Pogliano reconoció que, si bien existía una alerta meteorológica de nivel naranja, la intensidad de la nevada superó las expectativas.

"Se hablaba de una tormenta importante por encima de los 1.500 metros, pero nos sorprendió en el pueblo. Afortunadamente, el accionar inmediato del Municipio permitió dar respuesta y eso demuestra que el trabajo previo de preparación dio resultados", sostuvo.

El jefe comunal explicó que, una vez superada la etapa más crítica de la emergencia, comenzó a observarse otra de las caras que deja este tipo de fenómenos: el fuerte movimiento turístico que genera la nieve.

"Hace cinco años que no teníamos una nevada tan importante en el casco urbano. Muchos recordamos aquellas épocas en las que crecimos con grandes nevadas en el pueblo", expresó.

En ese sentido, destacó el impacto positivo que el temporal tiene para la actividad turística.

"El Cerro Perito Moreno está recibiendo alrededor de 1.800 esquiadores por día. Para quienes practican deportes de invierno, esta cantidad de nieve es extraordinaria y genera un movimiento turístico muy importante para toda la región", indicó.

Pogliano señaló que la nieve muestra "las dos caras de una misma moneda": por un lado, las dificultades que atraviesan muchos vecinos para llegar a sus hogares o desplazarse por los barrios, y por el otro, el beneficio económico que representa para la actividad turística.

Durante la recorrida también confirmó que continúa desarrollándose el Plan Calor, con la entrega de garrafas y asistencia a las familias que más lo necesitan.

"Hoy estuvimos entregando garrafas en el CEMUCO y mañana continuaremos en Loma del Medio, en el Centro Comunitario, que hoy ya cuenta con gas natural y mejores condiciones para recibir a los vecinos", informó.

Finalmente, el intendente dejó una reflexión sobre el valor que tiene este tipo de precipitaciones para el futuro de la región.

"Esta reserva de nieve también significa agua para el verano. Nos permite pensar en una temporada estival con mayor disponibilidad de agua y menos seca, por lo que, además de las complicaciones momentáneas, también representa una buena noticia para toda la comunidad", concluyó.

Mientras continúa el pronóstico de nuevas nevadas para las próximas horas, el Municipio mantiene activo el operativo de asistencia y despeje, trabajando en forma coordinada con los organismos provinciales y los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes durante este histórico temporal invernal.