Camino al Tronador: exigen cadenas y restringen el acceso por acumulación de nieve



Las autoridades informaron que el camino al cerro Tronador presenta importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores, por lo que se solicita extremar las medidas de precaución al momento de circular. Las autoridades informaron que el camino al cerro Tronador presenta importantes acumulaciones de nieve en distintos sectores, por lo que se solicita extremar las medidas de precaución al momento de circular.





Durante la noche y la madrugada, maquinaria vial de la Administración de Parques Nacionales trabajó en el despeje de la calzada, tareas que continúan desarrollándose para mantener el camino transitable.





Actualmente es obligatorio portar y utilizar cadenas para todos los vehículos que ingresen al sector. Además, el acceso está habilitado únicamente para vehículos altos, camionetas 4x4 y excursiones autorizadas. Los midibuses no se encuentran habilitados para circular por este recorrido.





Desde el organismo también recordaron respetar estrictamente los horarios de circulación establecidos para garantizar la seguridad de quienes transitan la zona:





Ingreso (desde Los Rápidos): de 10:30 a 14:00 horas.

Regreso hacia Bariloche: de 16:00 a 18:00 horas.

Circulación en doble mano: de 19:30 a 9:00 horas.





Se recomienda a los conductores viajar únicamente si es necesario, verificar el estado del vehículo antes de salir y conducir con máxima precaución debido a las condiciones invernales presentes en todo el recorrido.