Con gran convocatoria, JSRN realizó el primer encuentro para debatir sobre la carta orgánica de Bariloche

Más de 200 militantes y simpatizantes de Juntos Somos Río Negro participaron del primer encuentro convocado por la Mesa Local de Juntos Somos Río Negro, para aportar ideas a la construcción de la futura Carta Orgánica Municipal de Bariloche.





El objetivo de este encuentro fue comenzar a intercambiar ideas y propuestas para definir qué tipo de Carta Orgánica necesita Bariloche, a través de un proceso que busca fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo institucional de la ciudad.





La jornada, realizada este miércoles desde las 18 horas, representó un nuevo paso en el trabajo que la Mesa Local viene desarrollando desde su conformación.





A través de grupos de trabajo, los participantes intercambiaron propuestas, analizaron diferentes ejes temáticos y comenzaron a delinear iniciativas que formarán parte del debate colectivo.





Desde la Mesa Local de JSRN destacaron la amplia convocatoria, que refleja el compromiso de la militancia, con un proyecto que prioriza la participación y el consenso como herramientas para construir políticas públicas de largo plazo.





El encuentro fue definido como el punto de partida de una serie de instancias abiertas que continuarán en los próximos meses, con el objetivo de sumar nuevas voces y consolidar una Carta Orgánica nacida del aporte de la comunidad.