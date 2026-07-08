Con más equipamiento, Salud consolida el Plan Provincial de Sangre Segura

En esta oportunidad, se entregaron selladores de tubuladuras a los hospitales de Bariloche y Cipolletti, dispositivos que permiten optimizar los procesos vinculados a la obtención y conservación de componentes sanguíneos, aportando mayores estándares de calidad y seguridad.





La inversión forma parte del trabajo sostenido que impulsa el Ministerio de Salud para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de los servicios de hemoterapia en todo el territorio rionegrino.

Con esta incorporación, los cuatro hospitales de complejidad VI de la provincia —San Carlos de Bariloche, Cipolletti, General Roca y Viedma— cuentan con esta tecnología, consolidando una red cada vez más preparada para garantizar sangre segura y de calidad para quienes la necesitan.





El Plan Provincial de Sangre Segura tiene como objetivo fortalecer y modernizar la red de hemoterapia de Río Negro, promoviendo procesos más eficientes, seguros y coordinados entre los distintos establecimientos de salud.





Se destaca la incorporación de equipamiento específico para los bancos de sangre permitiendo el crecimiento y la modernización de los servicios, fortaleciendo el trabajo de los servicios de hemoterapia y mejorando la calidad de atención brindada a la comunidad.

Asimismo, está previsto continuar incorporando progresivamente este tipo de tecnología en otros servicios de hemoterapia de la provincia, reafirmando el compromiso con una red integrada y accesible para toda la población.





La disponibilidad de sangre segura constituye un componente esencial del sistema sanitario. Por ello, la Provincia continúa invirtiendo en equipamiento, capacitación y fortalecimiento institucional para garantizar una atención de calidad en todo el territorio rionegrino.

El Ministerio de Salud de Río Negro incorporó nuevo equipamiento destinado a los servicios de hemoterapia de San Carlos de Bariloche y Cipolletti, en el marco de las acciones que se llevan adelante para reforzar el Plan Provincial de Sangre Segura y continuar mejorando la seguridad transfusional.