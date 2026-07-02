Después de dos décadas de espera, Orieta Vázquez recibirá el título de propiedad de su vivienda



Con una mezcla de emoción, orgullo y alivio, la vecina de El Bolsón Orieta Vázquez expresó su felicidad por el momento que le tocará vivir al recibir el título de propiedad de su vivienda, un documento que pone fin a una espera de alrededor de veinte años. Con una mezcla de emoción, orgullo y alivio, la vecina de El Bolsón Orieta Vázquez expresó su felicidad por el momento que le tocará vivir al recibir el título de propiedad de su vivienda, un documento que pone fin a una espera de alrededor de veinte años.





Orieta reconoció que nunca imaginó que este día finalmente llegaría. “Estoy orgullosa. Es un día hermoso, un día que no lo esperaba. Hacían como veinte años que peleábamos por un metrito de casa. La tenía pagada, pero hoy llegó el día, gracias a Dios”, manifestó con evidente emoción.





La beneficiaria explicó que la regularización de su vivienda representa mucho más que la entrega de un documento. Significa alcanzar la seguridad jurídica sobre el hogar que construyó junto a su familia luego de años de gestiones y espera.





Al recordar el camino recorrido, señaló que durante muchos años soñó con concretar este objetivo y que, aunque por momentos parecía lejano, finalmente pudo hacerse realidad. “Las sorpresas llegan y por ahí se cumplen”, expresó.





Orieta contó además que su familia está integrada por su pareja y uno de sus hijos, mientras que los otros siete ya formaron sus propios hogares. Recordó que atravesó distintas etapas y dificultades para sostener su vivienda. “Tuve departamentos, pero cuando no los pude pagar me quedé con la casita chiquita. Gracias a Dios estoy muy feliz, tengo mi casita y eso me llena de alegría”, relató.





La entrega del título de propiedad representa para Orieta Vázquez el cierre de una larga etapa de incertidumbre y el comienzo de otra marcada por la tranquilidad de contar, finalmente, con la documentación que acredita legalmente la propiedad de su hogar.





“Es un momento para nunca olvidarlo”, concluyó la vecina, reflejando la emoción de una jornada que quedará grabada en la historia de su familia.