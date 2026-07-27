El martes continúa el pago en cuotas por recategorizaciones en Salud

Con este nuevo depósito, la Provincia avanza en la segunda etapa del proceso de pago, tal como fue acordado en la Mesa de la Función Pública. La medida alcanza a agentes del Ministerio de Salud, comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.





El cronograma de pagos que comienza este 28 de julio se liquidó mediante planilla complementaria. El esquema es el siguiente:





Retroactivos entre $200.000 y $500.000: se abonarán en 3 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000: se pagarán en 4 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelarán en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Cabe recordar que durante el mes de junio el Gobierno Provincial ya había realizado el pago del primer tramo, correspondiente al personal que debía percibir montos menores a los $200.000.





Con este depósito, la Provincia cancela los meses de retroactivo generados entre la fecha en la que correspondía el ascenso del agente y la emisión de su respectiva resolución administrativa. Cabe destacar que, en la actualidad, los trabajadores alcanzados por esta medida ya se encuentran percibiendo de manera correcta su sueldo habitual con la nueva categoría actualizada.

El Gobierno de Río Negro confirmó que este martes se depositará la primera cuota de los retroactivos pendientes por las recategorizaciones de los agentes del Ministerio de Salud que superan los $200.000.