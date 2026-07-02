El Municipio de El Hoyo avanzó con un paso clave para el futuro gimnasio de la localidad

El Municipio de El Hoyo concretó un importante avance para
el desarrollo del futuro gimnasio de la localidad, tras alcanzar un compromiso
que permitirá continuar con el proyecto del nuevo espacio deportivo.
Según se informó, la Jefatura de la Policía del Chubut cedió
una parte del terreno necesaria para que el predio polideportivo cuente con
acceso a la calle y a los servicios, una medida considerada fundamental para el
desarrollo de la obra.
Desde el municipio expresaron su agradecimiento al
Ministerio de Seguridad por acompañar esta iniciativa, destacando que la
decisión representa un aporte importante para hacer realidad un proyecto
pensado para toda la comunidad de El Hoyo.
Asimismo, remarcaron que este paso forma parte de los compromisos asumidos por la gestión y reafirmaron la intención de continuar impulsando mejoras para la localidad, con el objetivo de seguir avanzando en obras y proyectos destinados a beneficiar a los vecinos.
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