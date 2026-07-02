Weretilneck ratificó un fuerte respaldo a El Bolsón con obras, gas, viviendas y títulos de propiedad



El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este jueves una intensa agenda de trabajo en El Bolsón junto al intendente Bruno Pogliano, en una jornada marcada por el seguimiento de obras estratégicas, el avance de nuevos proyectos de infraestructura y la entrega de títulos de propiedad a familias de la localidad que esperaban desde hacía más de dos décadas la regularización de sus viviendas. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este jueves una intensa agenda de trabajo en El Bolsón junto al intendente Bruno Pogliano, en una jornada marcada por el seguimiento de obras estratégicas, el avance de nuevos proyectos de infraestructura y la entrega de títulos de propiedad a familias de la localidad que esperaban desde hacía más de dos décadas la regularización de sus viviendas.





Antes de participar del acto de apertura de sobres para una nueva obra de ampliación de la red de gas y de la entrega de escrituras, el mandatario provincial brindó una conferencia de prensa en la que repasó las principales inversiones que la Provincia lleva adelante en la ciudad y confirmó la continuidad de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo de El Bolsón.





Weretilneck señaló que uno de los ejes centrales de la jornada fue la recorrida por la obra de la nueva Terminal de Ómnibus, cuya ejecución busca reactivarse de manera definitiva luego de las demoras ocasionadas por la paralización de obras públicas nacionales.





"Estamos definiendo un programa para que la obra no se detenga más", afirmó el gobernador, quien remarcó que el objetivo es garantizar la continuidad de una infraestructura considerada fundamental para el crecimiento turístico y urbano de la localidad.





Otro de los anuncios estuvo vinculado con la expansión de la red de gas natural. Durante la jornada se realizó la licitación para una nueva etapa de ampliación en el barrio Luján, una obra que forma parte del plan impulsado por el Municipio con acompañamiento del Gobierno provincial.





Weretilneck explicó que esta intervención se suma a otras etapas ya ejecutadas y anticipó que habrá una tercera fase con el objetivo de extender el servicio a todos los barrios que aún no cuentan con gas natural.





El mandatario también destacó el avance del Plan Rector de Cloacas, indicando que la empresa adjudicataria ya comenzó a tomar posesión del predio para iniciar los trabajos, una obra largamente esperada por la comunidad que permitirá mejorar significativamente la infraestructura sanitaria de El Bolsón.





En materia social, uno de los momentos más importantes de la jornada será la entrega de títulos de propiedad a más de siete familias que aguardaban desde hace más de veinte años la regularización dominial de sus viviendas.





Weretilneck sostuvo que entregar un título de propiedad representa uno de los actos más importantes para cualquier familia y remarcó que se busca convertir estas entregas en una política permanente.





Además de las escrituras, durante el acto también se realizarán reconocimientos a deportistas e instituciones culturales de la ciudad.





Consultado sobre la anunciada repavimentación de la avenida San Martín, el gobernador confirmó que el proyecto ejecutivo se encuentra en su etapa final y adelantó que será presentado en los próximos quince días.





Por su parte, el intendente Bruno Pogliano explicó que una vez aprobado técnicamente por la Provincia se definirá una primera etapa de ejecución, mientras que Weretilneck confirmó que los fondos ya están contemplados dentro del presupuesto provincial comprometido durante los festejos por el Centenario de El Bolsón.





El mandatario estimó que, una vez concluida la veda invernal, podría realizarse el llamado a licitación para comenzar con una de las obras más esperadas por los vecinos.





Otro de los temas abordados fue la situación del puente Azcuénaga y el pedido de vecinos para construir una pasarela peatonal que brinde mayor seguridad a peatones y ciclistas.





Weretilneck informó que el proyecto ejecutivo del nuevo puente se encuentra prácticamente finalizado con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), aunque aclaró que todavía resta evaluar técnicamente y presupuestariamente la incorporación de una pasarela peatonal.





"No quiero comprometer una fecha porque todavía debemos cuantificar esa obra", expresó.





Respecto a la paralización de obras financiadas originalmente por el Gobierno nacional, el gobernador hizo referencia a la situación de Loma del Medio, donde quedó inconcluso el proyecto de provisión de agua y otros servicios básicos.





En ese sentido, confirmó que el Departamento Provincial de Aguas trabaja junto al Municipio en una alternativa para garantizar el abastecimiento de agua potable mediante la construcción de nuevas cisternas.





Indicó que la propuesta podría estar definida dentro de los próximos 30 a 45 días y aclaró que, si bien no será el proyecto original debido a la falta de financiamiento nacional, permitirá dar una respuesta concreta a una de las principales necesidades del sector.





Weretilneck también se refirió a la futura obra energética que beneficiará a toda la Comarca Andina y confirmó que los equipos técnicos y jurídicos de Río Negro y Chubut avanzan en el acuerdo definitivo para concretar la inversión.





Explicó que ambas provincias trabajan en un mecanismo de compensación de una deuda histórica vinculada al Gasoducto Cordillerano, lo que permitirá financiar una obra eléctrica que fortalecerá el sistema energético regional y mejorará el suministro tanto para localidades rionegrinas como chubutenses.





En otro tramo de la conferencia, el gobernador habló sobre la actualización de los índices de coparticipación municipal a partir de los datos del último censo.





Reconoció que algunos municipios resultarán beneficiados, entre ellos El Bolsón, Fernández Oro, Cipolletti y otros, mientras que otros podrían perder recursos.





Por ese motivo aseguró que la Provincia analiza mecanismos para que ningún municipio vea reducidos sus ingresos y confirmó que será el Gobierno provincial quien deberá aportar los fondos necesarios para compensar esas diferencias.





También destacó que las comisiones de fomento tendrán un incremento importante en su participación, mencionando especialmente los casos de El Manso y El Foyel.





En el plano político, Weretilneck evitó hablar de definiciones electorales, aunque destacó la relación institucional y personal que mantiene tanto con Bruno Pogliano como con el intendente de Bariloche, Walter Cortés.





Aseguró que, en un contexto económico complejo, resulta imprescindible que Provincia y municipios trabajen de manera coordinada, dejando de lado diferencias políticas para priorizar la gestión.





Por su parte, el intendente Bruno Pogliano agradeció el permanente acompañamiento del gobernador y destacó la cantidad de obras que se encuentran en marcha o próximas a ejecutarse en El Bolsón, asegurando que la visión compartida entre ambos gobiernos permite seguir proyectando el crecimiento de la ciudad con infraestructura, servicios y desarrollo para los vecinos.