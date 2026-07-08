El Municipio intensifica tareas de limpieza para prevenir anegamientos durante las lluvias

Noticias Del Bolson julio 08, 2026

La Municipalidad de El Bolsón informó que, ante las lluvias que afectan a la localidad, continúan los trabajos de barrido y limpieza en distintos sectores de la ciudad. Las tareas tienen como objetivo mantener despejados cordones, desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas durante el temporal, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en el mantenimiento de los barrios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.













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