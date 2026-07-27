Gran cierre de julio para río negro en el Patagonia telebingo

La emisión del pasado fin de semana dejó importantes premios en la provincia, consolidando el protagonismo de los apostadores rionegrinos en el juego regional.
Como cada domingo a las 14 hs, los rionegrinos se juntaron en familia para vivir la emoción del tradicional juego que Río Negro comparte con Neuquén, expectantes por completar sus cartones y cantar victoria.
En la primera ronda, la suerte viajó a la cordillera: la línea de $720.000 quedó en manos de un barilochense. Por su parte, los gritos de festejo se trasladaron a Allen, donde se adjudicó el bingo de esta instancia por un total de $1.800.000.
La adrenalina continuó en la segunda ronda, cuando los $1.450.000 de la línea encontraron su destino en la localidad de Catriel, coronando una jornada de gran fortuna para la provincia.
Los cupones ganadores fueron comercializados por las Agencias N° 32, N° 46 y N° 53, reafirmando el rol fundamental de nuestra red de ventas en cada rincón del territorio.
Para el primer fin de semana de agosto, la apuesta se renueva: el pozo acumulado asciende a los $43.262.737. El cartón 2x1 a $3.000 ya puede adquirirse en cualquier agencia o subagencia oficial y también desde la plataforma Rionegrina Online.
La transmisión en vivo del sorteo podrá seguirse, como es habitual, por las pantallas de Canal 10 de Río Negro, Canal 6 de Bariloche, Telefé Neuquén y a través de las redes sociales oficiales.
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