La municipalidad de El Hoyo continúa los trabajos para mejorar la transitabilidad en toda la localidad





Debido a la situación climática, personal operativo y maquinaria vial continúan recorriendo los distintos puntos de la localidad a fin de asistir vecinos y continuar repasando los caminos.





Se recomienda iniciar la limpieza alrededor de las viviendas y tener cuidado con la caída de grandes cúmulos de nieve de techos y árboles.









Se solicita transitar solo si es estrictamente necesario y tener en cuenta que los caminos de tierra presentan zonas con mucho barro.





En Puerto Patriada y El Desemboque, la circulación es sólo para camionetas 4x4.





Ante emergencias comunicarse al 100. Para asistencia comunicarse al 2944 660996 (protección civil y sólo Whatsapp) y al 2944 689881 (desarrollo social).