Nevadas: Vialidad Rionegrina sostiene un operativo permanente en rutas

Vialidad Rionegrina sostiene un intenso operativo en las rutas de la zona andina mientras que las condiciones invernales continúan desafiando la transitabilidad en la región. Con personal y maquinaria propia se mantiene una respuesta permanente resguardando la seguridad de los vecinos y de quienes transitan la zona.

La Dirección de Vialidad Rionegrina continúa desarrollando con total normalidad el Operativo Invierno, un despliegue estratégico que permite dar respuesta permanente a las contingencias generadas por las condiciones climáticas en las rutas provinciales.

El Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que el dispositivo funciona de manera planificada y sostenida durante toda la temporada invernal: "Vialidad tiene desplegado un operativo que lo llamamos Operativo Invierno, comienza a las 4 de la mañana y se extiende hasta que las rutas queden totalmente despejadas", destacó.

En ese marco, los equipos viales trabajan de manera ininterrumpida sobre las rutas provinciales 6, 82, 83, 84, 86 y 91, donde realizan tareas de monitoreo, despeje de nieve, tratamiento preventivo de sectores con hielo y asistencia en los puntos que requieren intervención.

El operativo, coordinado por el Gobierno de Río Negro, cuenta con personal, maquinaria y recursos distribuidos estratégicamente para responder de forma inmediata a cada situación que se presente, priorizando la transitabilidad y la seguridad de los usuarios en toda la red vial provincial.

Grün también puso en valor el compromiso del personal que hace posible el despliegue en el territorio. "Hay involucradas mínimos entre 80 y 100 personas, de acuerdo a la magnitud que tenga la nevada, pero se trabaja noche y día, y hay que tener en cuenta que los equipistas están en muchos casos en campaña, en casillas, hay que hacer asistencia de gas, de alimentos", señaló, al describir el esfuerzo logístico que demanda sostener el operativo durante los eventos climáticos más intensos.

En la Zona Andina, las bajas temperaturas favorecen la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada, por lo que Vialidad Rionegrina mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de circulación y despliega maquinaria en los sectores más comprometidos para garantizar una respuesta oportuna.

Desde el organismo se recuerda que la presencia de equipos viales sobre las rutas forma parte del operativo previsto para la temporada invernal. Por ello, se solicita a quienes deban viajar respetar las indicaciones del personal, la señalización y extremar las medidas de precaución.

Recomendaciones para circular

Circular únicamente si el viaje es de extrema necesidad.

En vehículos 4x2, el uso de cadenas es obligatorio.

Reducir la velocidad y respetar la señalización vial.

Evitar transitar durante el horario nocturno.

Tener presente que pueden registrarse sectores con nieve, hielo y barro sobre la calzada, además de banquinas inestables.

Circular con luces bajas encendidas.

Circular con luces bajas encendidas. Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Mantener 0 alcohol al volante.

Antes de emprender un viaje, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas provinciales en https://vialidad.rionegro.gov.ar/

El trabajo permanente de los equipos de Vialidad Rionegrina, en el marco del Operativo Invierno del Gobierno de Río Negro, permite sostener la transitabilidad, brindar asistencia ante cada contingencia y acompañar a quienes circulan por las rutas provinciales durante la temporada invernal.