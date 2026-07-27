Policía de Río Negro reforzó los operativos de seguridad por el intenso temporal de nieve en la Región Andina

Ante las intensas nevadas que afectan desde el 26 de julio a la Región Andina y la Región Sur de Río Negro, la Jefatura de Zona II de la Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de prevención y asistencia en toda su jurisdicción, que comprende las localidades de El Bolsón, Ñorquinco, Río Chico, Pilcaniyeu y Comallo.





El dispositivo contempla una cobertura permanente de seguridad y asesoramiento para los conductores que transitan por rutas nacionales, provinciales y caminos de conexión, con patrulleros y personal policial apostados en distintos sectores estratégicos para advertir sobre el estado de las calzadas y controlar el cumplimiento del uso obligatorio de cadenas, una medida indispensable debido a la acumulación de nieve y hielo.





Las tareas se desarrollan en coordinación con Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, organismos que informan en tiempo real sobre cortes, habilitaciones y condiciones de transitabilidad de las distintas rutas, permitiendo actualizar las medidas preventivas y orientar a quienes necesitan desplazarse.





Durante las últimas horas se registraron numerosos despistes y vehículos que quedaron varados o atravesados sobre la calzada, situaciones que, según informaron las autoridades, estuvieron relacionadas principalmente con el estado resbaladizo de los caminos y, en muchos casos, con la falta de utilización de cadenas, incluso en vehículos con tracción 4x4.





Desde la Policía de Río Negro también se emitió una recomendación especial para quienes circulan por la Ruta Nacional 23, entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche, y por la Ruta Nacional 40, solicitando a transportistas, turistas y conductores particulares que respeten estrictamente las indicaciones del personal policial y de las autoridades viales. En aquellos sectores donde se informe la restricción de circulación, se aconseja no viajar para evitar accidentes, quedar varados o exponerse a situaciones de riesgo.





Finalmente, las autoridades recordaron que la legislación nacional y provincial de tránsito, junto con las disposiciones de los organismos de seguridad vial, establecen la obligación de extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y adaptar la conducción a las condiciones climáticas y al estado de las rutas, priorizando siempre la seguridad de quienes transitan por la región.