Protección Civil intensifica los operativos por la nieve y pide extremar las medidas de seguridad al viajar



La directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, brindó un panorama sobre el trabajo que el organismo desarrolla en toda la región ante las intensas nevadas y remarcó que las tareas no comenzaron con el último temporal, sino que forman parte de un operativo preventivo que se viene ejecutando desde hace varios meses en coordinación con distintos organismos provinciales y municipales. La directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, brindó un panorama sobre el trabajo que el organismo desarrolla en toda la región ante las intensas nevadas y remarcó que las tareas no comenzaron con el último temporal, sino que forman parte de un operativo preventivo que se viene ejecutando desde hace varios meses en coordinación con distintos organismos provinciales y municipales.





Gallardo explicó que desde mayo, y durante los meses de junio y julio, el personal de Protección Civil recorrió distintos puntos de la provincia acompañando la distribución del Plan Calor, colaborando con las comisiones de fomento y municipios en el reparto de leña, forraje, alimentos y garrafas sociales, al tiempo que reforzó las acciones de prevención y seguridad vial.





En ese sentido, destacó que durante toda la jornada del domingo se realizaron controles y asistencia sobre las rutas con el objetivo de concientizar a los conductores sobre la importancia del uso obligatorio de cadenas. La funcionaria lamentó que muchos automovilistas desoigan las recomendaciones de las autoridades, situación que puede derivar en accidentes o complicar las tareas de rescate.

Como ejemplo, mencionó el caso de un camionero en la zona de Pichi Leufú, quien ignoró la indicación de colocar cadenas y posteriormente debió ser asistido por los equipos de emergencia. "Cuando se pide colocar cadenas, hay que hacerlo. Muchas personas creen que circular sobre nieve o hielo es sencillo y la realidad demuestra que no es así", sostuvo.





La directora también recomendó evitar viajar si no es estrictamente necesario. En caso de tener que hacerlo por una urgencia, aconsejó llevar cadenas, ropa de abrigo, agua caliente en un termo, alimentos y hasta una pala, ya que los tiempos de viaje pueden extenderse considerablemente por las condiciones climáticas. Como ejemplo, indicó que el recorrido entre Bariloche y El Bolsón, que normalmente demanda una hora y media, llegó a extenderse a cuatro horas durante el temporal.





Respecto del estado de las rutas, Gallardo informó que permanecen transitables con extrema precaución mientras continúan los trabajos de despeje por parte de Vialidad e Hidraco. No obstante, advirtió que existe un nuevo pronóstico de nevadas para las próximas horas, por lo que Protección Civil volverá a recorrer los caminos realizando tareas de prevención y asistencia.

Entre las principales recomendaciones insistió en circular a baja velocidad, mantener las luces encendidas, respetar las indicaciones de Seguridad Vial y utilizar cadenas cuando las condiciones lo requieran.





Además del operativo por las nevadas, la funcionaria confirmó que el organismo continuará colaborando con el programa Enfocar, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano. Durante la jornada siguiente recorrerán siete parajes de la Región Sur, entre ellos Arroyo Los Berros, Paso Flores y Ñorquinco, para trasladar a vecinos que no cuentan con medios de movilidad hasta las escuelas donde se realizarán controles visuales y la entrega gratuita de anteojos.





Gallardo explicó que en algunos casos las familias viven a más de 70 kilómetros de los establecimientos educativos y que el traslado se desarrollará en condiciones climáticas adversas debido a la presencia de nieve en toda la zona. "Poder colaborar con este programa es muy satisfactorio porque mejora la calidad de vida de muchas personas", expresó.





Finalmente, señaló que hasta el momento no se registran pedidos de asistencia extraordinaria por parte de pobladores rurales, atribuyendo esta situación al trabajo preventivo que Protección Civil viene desarrollando desde el inicio del invierno junto a las comisiones de fomento y distintos organismos del Gobierno de Río Negro.